Darum bereut Edda Pilz ihre Schönheits-OPs in jungen Jahren

Edda Pilz (24) spricht offen über ihre Erfahrungen mit Schönheitsoperationen – und darüber, warum sie diese heute bereut. "Ich bin die Influencerin, die eigentlich gar nicht mehr so richtig aussieht, wie sie wirklich aussieht", erklärt sie selbstironisch in einem Clip auf TikTok. Die Are You The One?-Bekanntheit ließ sich ihre Brust und ihre Nase in sehr jungem Alter operieren – mit 19 und 20 Jahren. "Ich war so unzufrieden mit mir selbst, dass ich dachte: 'Okay, wenn ich jetzt diese Dinge an mir verändere, dann bin ich endlich glücklich'", erklärt sie ihre damalige Motivation. Der versprochene Effekt sei jedoch nie eingetreten.

"Ich war danach nicht zufriedener als vorher, sondern eher im Gegenteil", gesteht Edda und erklärt: "Im Endeffekt hat sich nur mein Aussehen verändert, aber nicht mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwert. Der ist einfach gleich geblieben, nämlich supermickrig." Stattdessen habe sich der Wunsch in ihr Gehirn eingebrannt, immer weiter Dinge an ihrem Äußeren anzupassen. Edda gibt Social Media die Schuld für ihr fehlgeleitetes Verhalten von damals. "Wir sind täglich perfekten Leuten auf Instagram und TikTok ausgesetzt und vergleichen uns mit denen. [...] Normale Menschen sehen nicht aus wie Kylie Jenner – und das ist auch total okay", findet die 24-Jährige.

Ein weiterer Faktor sei das hohe Risiko, das mit solchen Eingriffen einhergeht. Über die Schmerzen nach einer OP sagt Edda: "Die hab ich damals einfach komplett unterschätzt beziehungsweise überhaupt nicht darüber nachgedacht." Sie gibt zu, sie könne froh sein, dass sie keine Komplikationen erlebt hat. "Wenn du einmal anfängst, ist es wirklich wie so ein Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und ich sage euch ehrlich, hätte ich mir die ganze Kacke sparen können", resümiert die Fitnessinfluencerin und appelliert an ihre jungen Follower, sich etwaige Schönheitseingriffe besonders gut zu überlegen. Heute setzt sie daher lieber auf Sport und gute Ernährung, um ihre Optik zu gestalten.

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Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / edda.elisa Altes Foto von Edda Pilz

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar