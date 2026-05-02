Nie bekommen: Das ist Scarlett Johanssons Traumrolle

Scarlett Johansson (41) gehört seit Jahrzehnten zur absoluten A-Liga Hollywoods – und trotzdem gibt es eine Rolle, die ihr bis heute verwehrt geblieben ist. Im Interview mit der New York Times plauderte die Schauspielerin über ihren unerwarteten Herzenswunsch: Sie möchte eine Disney-Prinzessin spielen. "Meine Tochter ist noch jung", erklärte sie. "Im Moment teilen wir beide den Traum, dass ich eines Tages eine Disney-Prinzessin werde – aber das wird wahrscheinlich nie passieren." Der Wunsch besteht dabei schon lange: "Ich bewerbe mich seit 20 Jahren für diesen Job. Aber niemand besetzt mich", so Scarlett.

Dass ausgerechnet Scarlett bisher kein Glück hatte, überrascht – schließlich ist die gebürtige New Yorkerin eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt. Als Marvel-Heldin Black Widow wurde sie zum Blockbuster-Star, zuletzt war sie in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" zu sehen. Für ihren Film "Marriage Story" und "Jojo Rabbit" erhielt sie 2020 gleich zwei Oscar-Nominierungen. Das Time Magazine zählte sie zuletzt zum zweiten Mal zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Ob ein Disney-Casting noch kommt, bleibt offen – vorerst warten jedenfalls ganz andere Projekte auf sie.

Beim Filmfestival in Cannes feiert das Thrillerdrama "Paper Tigers" seine Weltpremiere, in dem Scarlett an der Seite von Adam Driver (42) und Miles Teller (39) die Hauptrolle spielt. Darüber hinaus ist sie im nächsten Teil des "Der Exorzist"-Franchise und in "The Batman 2" zu sehen, wie das Magazin Filmstarts berichtet. Privat ist die Schauspielerin mit dem Komiker Colin Jost (43) verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat. Aus ihrer früheren Ehe mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac stammt ihre Tochter Rose – genau jene, mit der sie den Disney-Prinzessinnen-Traum teilt.

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Getty Images Scarlett Johansson 2025

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Getty Images Scarlett Johansson bei der "Jurassic World Rebirth"-Premiere in NYC, Juni 2025

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Imago Scarlett Johansson und Adam Driver in "Marriage Story"