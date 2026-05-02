Erster Trailer zu Ralf Schumacher und Étiennes Hochzeitsdoku

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne planen zu heiraten – und nehmen ihre Fans dabei ganz nah mit. Für die vierteilige Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja", die exklusiv bei Sky und WOW zu sehen sein wird, haben die Kameras das Paar auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in Saint-Tropez begleitet. Jetzt hat Sky den ersten offiziellen Trailer zur Produktion veröffentlicht und gewährt damit erste Einblicke in das, was die Zuschauer erwartet. Die Serie verspricht, Ralf und Étienne so persönlich und nah wie nie zuvor zu zeigen.

Die Doku nimmt die Fans mit in den gemeinsamen Alltag des Paares – bei Events, beim Golfen und im Freundes- und Familienkreis. Besonders die Hochzeitsplanung an der Côte d'Azur steht im Mittelpunkt, von der Locationsuche über die Anzugauswahl bis hin zur Wahl der Trauringe und des Hochzeitsweins. Auch die Entscheidung, wer als Trauzeuge fungieren soll, wird Teil der Dokumentation sein. Darüber hinaus begleiten die Kameras das Paar sogar zum Schönheitschirurgen und ins Familienleben mit Ralfs Vater Rolf und seinem Sohn David Schumacher (24). Die ersten Episoden sind ab dem 21. Mai jeweils donnerstags bei Sky und WOW zu sehen, das Finale mit den Hochzeitsfeierlichkeiten folgt am 6. Juni um 20.15 Uhr.

Ralf und Étienne, die im Sommer 2024 ihre Liebe publik gemacht hatten, wollen ihre Beziehung nun also auf das nächste Level heben. Warum sie dies vor Kameras tun, haben die beiden kürzlich im Interview mit Promiflash verraten. "Es ist auch eine Gelegenheit, vielen Vorurteilen ein bisschen was wegzunehmen und auch zu zeigen, wie wir leben, wie normal wir leben", betonte Ralf im Gespräch. Beide wollen der Öffentlichkeit endlich ihr wahres Ich zeigen.

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ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Oktober 2024

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Imago Ralf Schumacher mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, April 2026

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Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne