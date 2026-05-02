Daniel und Eva Lotts Frühchen braucht vielleicht eine OP

Große Sorge und kleine Lichtblicke bei Eva und Daniel Lott: Ihr als Frühchen geborener Sohn Leo muss womöglich demnächst wegen eines Leistenbruchs operiert werden. "Das wird jetzt weiter beobachtet, bevor man eine Entscheidung treffen kann", erklärte die Influencerin jetzt auf Instagram. Nach der extrem frühen Geburt in der 29. Schwangerschaftswoche wird der Junge auf der Intensivstation betreut. Trotz des Leistenbruchs gibt es jedoch auch ermutigende Signale, die die Familie durchhalten lassen. Leo atmet derzeit ohne Unterstützung, kommt ohne Magensonde aus und nimmt stetig zu.

Eva schilderte den Stand der Dinge ausführlich. Zunächst hob sie die Fortschritte ihres Sohnes hervor: "Erst das Positive: Er macht es weiter super ohne zusätzlichen Sauerstoff und Magensonde. Er hat sogar die 3 kg geknackt", schrieb sie. Dann folgte die Nachricht, die der Familie zu schaffen macht: "Allerdings kann es sein, dass er wegen eines Leistenbruchs operiert werden muss", erklärte sie. Eine solche Operation sei zwar erprobt, berge jedoch Risiken: "Das ist auf jeden Fall ein typisches Frühchen-Thema und ein Routineeingriff. Jedoch könnte es ihn in seiner Atmung wieder zurückwerfen. Ich muss das erst mal verdauen", erklärte Eva weiter. Ein möglicher OP-Termin steht noch nicht fest, die Ärzte beobachten Leo zunächst engmaschig. Für Eva und Daniel heißt es deshalb abwarten und die nächsten Schritte gemeinsam mit den behandelnden Fachärzten abstimmen.

Eva und Daniel gewähren ihren Fans immer wieder zarte Einblicke in ihr neues Leben zwischen Hoffen, Bangen und kleinen Meilensteinen. Besonders berührend: Vor Kurzem ließ das Paar seine Community daran teilhaben, wie Leos große Schwester Mavie ihren Bruder erstmals besuchen durfte. In einem auf Instagram geteilten Clip streichelte die Kleine vorsichtig über Leos Köpfchen, berührte seine winzigen Füße und beobachtete ihn neugierig – ein Moment, den viele Follower als Symbol für den starken Familienzusammenhalt deuteten. Die emotionalen Updates zeigen, wie intensiv Eva und Daniel die Zeit mit ihrem jüngsten Familienmitglied begleiten – und wie wichtig es ihnen ist, ihre Fans daran teilhaben zu lassen.

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Instagram / daniel_lott_ Ex-Bachelorette-Kandidat Daniel Lott mit seiner Frau Eva, Januar 2026

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Instagram / ivy.zlr Eva Lott und ihr Sohn, April 2026

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Instagram / ivy.zlr Daniel und Eva Lott, Influencer