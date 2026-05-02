Kein Comeback: Yvonne Woelke & Peter Klein sind getrennt

Zwischen Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) ist es wohl endgültig vorbei. Das Reality-TV-Paar bestätigte die Trennung gegenüber Bild – und das unter ziemlich dramatischen Umständen. Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen erschien Yvonne allein und sprach offen über das Liebes-Aus, während Peter sie kurz vor ihrem Bühnenauftritt im Backstage-Bereich überraschte. Ein Comeback soll laut der Schauspielerin ausgeschlossen sein.

Yvonne machte in dem Gespräch deutlich, warum ein Comeback keine Option sei. "Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung, immer war jemand an meiner Seite. Jetzt möchte ich allein sein und nicht immer jemandem Rechenschaft abgeben", erklärte sie. Zu dem genauen Trennungsgrund schwieg sie allerdings. Peter hingegen zeigte sich noch hoffnungsvoll: Er fotografierte ihren Auftritt auf der Bühne und unternahm zaghafte Annäherungsversuche, obwohl Yvonne kühl blieb. "Es ist momentan kompliziert. Die Entfernung ist sehr groß", beschrieb Peter und führte weiter aus: "Von mir aus könnte es in unserer Beziehung lebhafter zugehen. Bei ihr steht aktuell etwas anderes im Vordergrund."

Yvonne und Peter lernten sich 2023 kennen, als sie beide als Begleitpersonen im Zuge des Dschungelcamps nach Australien gereist waren. Damals kamen Affärengerüchte auf – Peter war zu diesem Zeitpunkt nämlich noch mit Iris Katzenberger (58) liiert. Beide bestritten eine Liebesbeziehung fast zwei Jahre lang und bezeichneten sich lediglich als Freunde. Iris trennte sich dennoch von Peter und ließ sich im November 2024 scheiden. Fast zeitgleich traten Yvonne und Peter erstmals offiziell als Paar auf. Zuletzt schien alles rosig zu laufen: Vor Kurzem starteten sie sogar ihren eigenen Pärchen-Podcast.

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AEDT Yvonne Woelke und Peter Klein bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 2025

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Sat.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

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