Geht es für Julian Nagelsmann nach der WM in England weiter?

Droht dem DFB nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika der Verlust seines Bundestrainers? Julian Nagelsmann (38) soll laut englischen Medien ganz oben auf der Wunschliste des FC Chelsea stehen. Nachdem Liam Rosenior nach gerade einmal 106 Tagen im Amt entlassen wurde, sucht der Verein derzeit intensiv nach einem neuen Coach. Wie das Portal TeamTalk berichtet, sehen die Klubbesitzer Todd Boehly und Behdad Eghbali den deutschen Coach dabei als absolute "Traumbesetzung" für die Trainerbank an der Stamford Bridge. Für viele Fans stellt sich nun die Frage, ob Julian seine Zukunft tatsächlich in London sieht und sein Kapitel beim DFB nach der WM beenden wird.

Ganz ausgeschlossen scheint dieses Szenario nicht. Bild-Fußballchef Christian Falk bewertet die Gerüchte um einen Chelsea-Deal als durchaus realistisch. "Nur weil es einen Vertrag gibt, ist es keine Bank", stellt der Experte klar und verweist darauf, dass die sportliche Bilanz des DFB-Teams bei der anstehenden Weltmeisterschaft eine große Rolle für Julians persönliche Entscheidung spielen dürfte. "Ich denke schon, dass Julian Nagelsmann den nächsten Step auf der Insel machen wird", lautet seine Einschätzung. Der Bundestrainer ist an der Stamford Bridge jedoch nicht der einzige Kandidat. Laut aktuellen Quoten der Buchmacher liegt Andoni Iraola vom Premier-League-Klub Bournemouth im Rennen um den Trainerjob vorne.

Julian ist seit 2023 Bundestrainer und verlängerte seinen ursprünglich bis zur Europameisterschaft 2024 laufenden Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund vorzeitig bis zur EM 2028. Bei der Vertragsverlängerung stellte der Coach vor allem den besonderen Zusammenhalt in der Mannschaft, im Trainerteam und mit den Fans heraus und erklärte, man habe gemeinsam etwas geschaffen, das weiterentwickelt werden solle. Der Trainer, der in seiner Karriere unter anderem RB Leipzig und den FC Bayern München betreute, ist eine der gefragtesten Trainerpersönlichkeiten im europäischen Fußball. Da verwundert es nicht, dass er auch bei einem Topclub wie dem FC Chelsea weit oben auf der Wunschliste steht.

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Getty Images Julian Nagelsmann, Trainer

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Getty Images DFB-Team beim EM-Spiel gegen Schweiz

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Getty Images Julian Nagelsmann, Trainer