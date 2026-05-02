Mit 41: Helene Fischer fällt das Training "immer schwerer"

Helene Fischer (41) bereitet sich gerade intensiv auf ihre bevorstehende "360° Stadion Tour" vor, die am 10. Juni in München startet – und das ist anstrengender denn je. Im Interview mit der Kronenzeitung gestand die Sängerin ganz offen, dass es für sie körperlich zunehmend herausfordernder wird, die hohen Anforderungen ihrer aufwendigen Bühnenshows zu erfüllen. "Es wird mit jedem Jahr immer schwieriger", verriet Helene gegenüber Moderator Mario Grueninger. Obwohl sie wisse, an welchen "Stellschrauben" sie drehen müsse, um schnell wieder in Topform zu kommen, falle es ihr nicht mehr derart leicht wie früher, ihre Leistung auf Knopfdruck abzurufen.

Auch mit dem inneren Schweinehund kämpft die Sängerin nach eigener Aussage regelmäßig. Sie müsse sich "immer wieder motivieren", die Zähne zusammenbeißen und sich immer wieder neu zum Training antreiben. Nervös sei sie vor der Tour zwar nicht – doch die Vorbereitungen laufen bereits seit zwei Jahren auf Hochtouren. Die 360-Grad-Bühne, die mitten in den Stadien stehen wird, soll die Fans so nah wie möglich an Helene heranbringen. "Das wird next Level für mich – ich werde mit vielen Tänzern auf der Bühne stehen und in alle Ecken reinkommen, um euch so nah wie möglich zu sein", wird sie von der Süddeutschen Zeitung zitiert. Neben Deutschland sind auch Konzerte in der Schweiz und in Österreich geplant.

Die Tour feiert Helenes 20-jähriges Bühnenjubiläum – und die körperlichen Anforderungen sind für die zweifache Mutter nicht neu. Erst kürzlich sprach sie in der ORF-Sendung "Willkommen Österreich" über ihren schweren Trapezunfall beim Konzert in Hannover im Juni 2023. Damals prallte sie gegen eine Metallstange und verletzte sich im Gesicht. Trotzdem stand die Schlagerikone weiter auf der Bühne – ein Moment, den sie selbst als "Horrorfilm" beschrieb.

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Imago Sängerin Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin, Januar 2026

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Imago Helene Fischer, November 2025