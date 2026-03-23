NHL-Reporterin Jessi Pierce stirbt mit Kindern bei Hausbrand

Die Eishockeywelt steht unter Schock: NHL-Reporterin Jessi Pierce ist gemeinsam mit ihren drei Kindern bei einem verheerenden Hausbrand ums Leben gekommen. Wie unter anderem CNN berichtet, rückten Einsatzkräfte am frühen Samstagmorgen zu einem Wohnhaus in White Bear Lake im US-Bundesstaat Minnesota aus. Nachbarn hatten dort Flammen entdeckt, die bereits aus dem Dach schlugen, und daraufhin die nötige Hilfe gerufen. Für die Journalistin, ihre drei Kinder und den Hund der Familie kam jedoch jede Hilfe zu spät, wie ein Sprecher der Rettungskräfte am nächsten Tag bestätigte.

In einem bewegenden Statement äußert sich Bill Price im Namen der NHL zu dem plötzlichen Verlust: "Das gesamte Team der NHL ist zutiefst erschüttert und untröstlich über den Verlust von Jessi und ihren Kindern", schreibt der Verantwortliche auf der offiziellen Website. Er betont, wie sehr sich die Liebe der Reporterin zu ihrer Familie und zum Eishockey in ihrer täglichen Arbeit gezeigt habe: "Es war eine wahre Freude, mit ihr zu sprechen und zusammenzuarbeiten. Wir werden sie sehr vermissen." Auch ihr zweiter Arbeitgeber Minnesota Wild findet emotionale Worte. Die Organisation erklärte, man trauere gemeinsam mit dem "State of Hockey" um Jessi und ihre Kinder und wünsche ihnen, dass sie in Frieden ruhen können. Details zur Brandursache sind bislang nicht bekannt.

Besonders tragisch: Nur einen Tag vor dem Unglück hatte Jessi auf Instagram und auf X Fotos ihrer Kinder geteilt. Die drei sind darauf zu sehen, wie sie fröhlich ein Eis genießen und ein Sandwich verdrücken. Die stolze Mama zeigte ihren Alltag mit dem Nachwuchs gerne in den sozialen Netzwerken und gewährte so immer wieder Einblicke in ihr Familienleben. Kollegen beschrieben die Journalistin nun in ihren Nachrufen als warmherzigen, mitfühlenden Menschen, dem seine Liebsten und andere Menschen sehr wichtig gewesen seien. Die geteilten Familienfotos bleiben als letzte öffentliche Erinnerungen an eine Mutter, die Beruf und Privatleben eng miteinander verbunden hatte.

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Instagram / jessip224 Jessi Pierce, Moderatorin

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jessip224 Jessi Pierce, Moderatorin