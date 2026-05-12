Keine Beauty-OPs: Billie Eilish freut sich aufs Älterwerden

Billie Eilish (24) hat offen über ihre Haltung zu Schönheitsoperationen gesprochen – und dabei überraschend klare Worte gefunden. Die Sängerin war zu Gast im Podcast "Good Hang" von Schauspielerin Amy Poehler (54) und erklärte, dass sie sich niemals einer Schönheits-OP unterziehen wolle. Stattdessen freue sie sich darauf, ganz natürlich zu altern. Ein wichtiger Grund dafür sind ihre möglichen zukünftigen Kinder. "Ich möchte, dass meine Kinder mich ansehen und mein Gesicht wie ihr eigenes Gesicht aussehen sehen – und nicht irgendeine zerstörte Version von was auch immer da draußen gerade passiert", sagte die 24-Jährige.

Billie ergänzte, dass sie den Alterungsprozess regelrecht herbeisehne: "Ich freue mich so sehr darauf, zu altern, und ich freue mich darauf, dass mein Gesicht altert und mein Körper altert – und das nicht zu verändern." Die Musikerin erklärte außerdem, dass sie sich heute viel gefestigter fühle als früher: "Ich fühle mich jetzt anders, als wäre ich begehrenswert. Ich habe das Gefühl, ich bin in der Lage, so feminin zu sein, wie ich will, und so maskulin, wie ich will." Als Teenager habe sie noch gedacht, dass sie für immer die Person bleibe, die sie mit 17 war – heute wisse sie, dass das nicht so funktioniere.

Ihren Kinderwunsch hatte Billie bereits in der Vergangenheit öffentlich gemacht. In einem Interview mit The Sunday Times aus dem Jahr 2022 sagte sie, sie würde "lieber sterben", als keine Kinder zu bekommen. "Ich brauche sie", erklärte sie damals. Vielleicht könnte sich Billies Kinderwunsch schon eher erfüllen, als viele Fans denken. Vor Kurzem zeigte sie sich nämlich mit Nat Wolff (31) bei der Premiere ihres neuen Konzertfilms "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" im Village Theatre in Los Angeles. Es war ihr offizielles Red-Carpet-Debüt als Paar.

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Getty Images Billie Eilish bei den WSJ. Magazine 2025 Innovator Awards im MoMA in New York City, Oktober 2025

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Getty Images Billie Eilish bei den 68. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Billie Eilish und Nat Wolff bei der Premiere von "Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour" in Westwood, Kalifornien, 6. Mai 2026