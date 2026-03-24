Angelina Jolies Onkel: Songwriter Chip Taylor ist gestorben

Angelina Jolies (50) Onkel Chip Taylor ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Der legendäre Songwriter, der für Klassiker wie "Wild Thing" und "Angel Of The Morning" verantwortlich war, starb in einem Hospiz. Die Nachricht von seinem Tod wurde vom Grammy-prämierten Produzenten Billy Vera auf Instagram bekannt gegeben, nachdem er seinen Freund ein letztes Mal besucht hatte. "Mit großer Trauer gebe ich das Ableben meines alten Freundes und Songwriting-Mentors Chip Taylor bekannt", schrieb Billy in einem emotionalen Post. Der Musiker würdigte dabei auch ihre gemeinsame Arbeit und erinnerte an Songs wie "Make Me Belong To You" und "Storybook Children", die sie zusammen geschrieben hatten.

Auch Musiker Allan Jones zollte dem verstorbenen Künstler Tribut und erinnerte sich an dessen beeindruckendes Schaffen. Neben "Wild Thing" und "Angel Of The Morning" hatte Chip auch "Anyway That You Want Me" geschrieben. Allan schwärmte besonders von einem Konzert, das Chip vor einigen Jahren im Twickenham Exchange gegeben hatte. Begleitet wurde er dort von John Platiana, der viele Jahre lang als Gitarrist für Van Morrison tätig war. Das Konzert sei nicht nur wegen der großartigen Songs unvergesslich gewesen, sondern auch wegen Chips außergewöhnlicher und humorvoller Anekdoten, die einen großzügigen Teil des Auftritts ausmachten.

Chip Taylor, der Bruder von Schauspieler Jon Voight (87), hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Erbe. Seine Songs wurden von zahlreichen Künstlern interpretiert, darunter Barbara Lewis, Nancy Sinatra und Bonnie Raitt. Allan Jones betonte in seinem Nachruf, dass Chip nicht nur ein begnadeter Songwriter war, sondern auch ein brillanter Geschichtenerzähler. "Der Mann konnte eine Geschichte genauso gut erzählen, wie er einen Song schreiben konnte", würdigte der Musiker seinen verstorbenen Kollegen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Angelina Jolie und Chip Taylor, Collage

Anzeige Anzeige

Imago Jon Voight (rechts) mit seinem Bruder Chip Taylor bei der Premiere von "National Treasure: Book of Secrets" im Ziegfeld Theatre, New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Chip Taylor bei der Songwriters Hall of Fame Induction & Awards 2016 im Marriott Marquis, New York City

Anzeige