Bob Barkers dunkle Zeit nach dem Tod seiner Frau Dorothy Jo

Bob Barker (102) durchlebte nach dem Tod seiner Ehefrau Dorothy Jo Gideon im Jahr 1981 eine schwere persönliche Krise. Die beiden hatten sich bereits in der Highschool kennengelernt und waren am 12. Januar 1945 vor den Traualtar getreten. Im August 1981 reiste das Paar nach Hawaii, wo bei Dorothy Jo Lungenkrebs diagnostiziert wurde – nur zwei Monate später, am 19. Oktober 1981, starb sie im Alter von 57 Jahren. Der Verlust traf den damals erfolgreichen Moderator von "The Price Is Right" mitten in seiner Karriere mit voller Wucht. In der neuen E-Doku "Dirty Rotten Scandals", die ab dem 18. März bei E ausgestrahlt wird, erinnern sich Weggefährten an diese dunkle Phase in Bob Barkers Leben.

Produzentin Barbara Hunter, die an der Spielshow mitarbeitete, berichtet von Bob Barkers Zustand nach Dorothy Jos Tod: "Bob verfiel wirklich in eine Depression. Er war bereit, sich das Leben zu nehmen. Das hat er mit mir geteilt", erklärte sie in der Dokumentation. Auch Holly Hallstrom, die fast 20 Jahre lang als eine von "Barker's Beauties" zur Show gehörte, erinnert sich an die Veränderungen: "Er war wirklich am Boden zerstört durch ihren Tod. Es gab eine lange Trauerphase. Und dann plötzlich, wurde er zu Mr. Man About Town", schilderte sie. Dorothy Jo sei immer seine "größte Unterstützerin" gewesen und habe ihn geerdet, doch nach ihrem Tod habe sich der Moderator verändert.

Bob Barker traf zwei Jahre nach dem Verlust seiner Frau seine Freundin Nancy Burnet, mit der er bis zu seinem Tod im August 2023 zusammenblieb. Der Moderator starb im Alter von 99 Jahren an natürlichen Ursachen. Im Jahr 1995 gründete er die DJ&T Foundation zu Ehren seiner verstorbenen Frau und seiner Mutter Tilly, die sich für die Kontrolle der Überpopulation von Tieren einsetzte. Am 36. Todestag von Dorothy Jo, dem 19. Oktober 2017, wurde Bob dabei fotografiert, wie er ihr Grab mit einem Strauß Gänseblümchen besuchte, wie die Daily Mail damals berichtete.

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Getty Images Bob Barker

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Getty Images Bob Barker, Januar 2007

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Getty Images Bob Barker und seine Freundin Nancy Burnet, Juni 2000