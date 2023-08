Nach Bob Barkers Tod: Seine langjährige Freundin äußert sich

Sie wird ihn niemals vergessen. Von 1972 bis 2007 hatte Bob Barker (99) die beliebte US-Gameshow "Der Preis ist heiß" moderiert und hatte dadurch über die Grenzen der USA hinaus Bekanntheit erlangt. Doch am Samstag wurden traurige Nachrichten bekannt: Der Showmaster starb im Alter von 99 Jahren in seinem Haus. Viele seiner Freunde erwiesen Bob im Netz bereits die letzte Ehre. Nun meldet sich auch eine langjährige Freundin zu Wort.

Nancy Burnet war von 1983 bis zu seinem Tod mit ihm zusammen. Nun erinnert sie sich gegenüber Page Six an ihren Partner. "Ich bin so stolz auf die bahnbrechende Arbeit, die Barker und ich gemeinsam geleistet haben, um die Grausamkeiten gegen Tiere in der Unterhaltungsindustrie aufzudecken und die Notlage von missbrauchten und ausgebeuteten Tieren in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern", erklärt die Tierschützerin. Über 40 Jahre seien sie gute Freunde gewesen. "Er wird uns sehr fehlen", gesteht sie.

Ein Sprecher des TV-Stars gab am Samstag seinen Tod bekannt. "Mit tiefer Traurigkeit geben wir bekannt, dass Bob Barker, der größte MC der Welt, der je gelebt hat, von uns gegangen ist", hieß es in der Erklärung. "Während seiner 35 Jahre als Moderator von 'Der Preis ist heiß' hat Bob die Träume zahlloser Menschen wahr werden lassen und jedem das Gefühl gegeben, ein Gewinner zu sein, wenn er aufgerufen wurde."

Bob Barker, Moderator

Bob Barker, Moderator

Bob Barker, Januar 2007

