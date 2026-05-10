Fünf Kids? David Beckham verwirrt mit Muttertagsgeschenk

Haben Victoria (52) und David Beckham (51) ein Kind, von dem keiner weiß? Heute ist Muttertag, und die Designerin bekommt von ihrem Mann ein süßes Geschenk. In ihrer Instagram-Story teilt sie das Bild eines Straußes weißer Rosen. Davor stehen auf dem Tisch zehn kleine Bronzestatuen: fünf Hände und fünf Füße von Babys, die vermutlich von ihren Kindern Brooklyn (27), Romeo (23), Cruz (21) und Harper Seven (14) stammen. Aber ein Pärchen ist zu viel. Das wirft die Frage auf, wessen Hand und Fuß neben den vier Kindern von Victoria und David noch auf dem Tisch stehen. Das Ehepaar klärte bisher nicht auf, welches Paar zu wem gehört.

Einige Fans dürfte es aber überraschen, dass mit Davids süßer Geste offenbar auch Sohn Brooklyn bedacht wurde. Er hatte sich vor einigen Monaten mit einem harten Statement von seinen Eltern distanziert, und seitdem scheint das Verhältnis angespannt. Es gab keine Glückwünsche an Geburtstagen oder Ähnliches. Auch am Muttertag äußert der 27-Jährige keine versöhnlichen Worte an seine Mutter. Stattdessen postete Brooklyns Frau Nicola Peltz-Beckham (31) schon vor einigen Tagen ein Foto der beiden mit ihren Eltern. "Mein ganzes Herz und meine Welt in einem Foto", schrieb die Schauspielerin dazu. Das Bild könnte auch als ein kleiner Seitenhieb gegen die Beckhams verstanden werden.

Trotz des Streits sollen Victoria und David die Tür für ihren Sohn aber nicht gänzlich verschlossen haben. Vielmehr sollen die beiden sehr hinterher sein, die Wogen mit Brooklyn zu glätten. Laut Insidern im Magazin The Cut seien sie sogar "verzweifelt" bemüht, ihr Verhältnis zu reparieren. Der Promi-Spross halte derweil aber daran fest, dass er keinen Kontakt zu seiner berühmten Familie wolle. Er wirft Victoria und David unter anderem vor, versucht zu haben, seine Ehe mit Nicola kaputtzumachen. Dabei sollen sich die Bemühungen der beiden vor allem auf ihren Sohn beziehen und weniger auf dessen Frau. Nicola ist angeblich vor allem Victoria ein Dorn im Auge.

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Getty Images Victoria Beckham und David Beckham im März 2025

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Instagram / victoriabeckham David Beckhams Muttertagsgeschenk für Victoria, Mai 2026

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Getty Images Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria und Brooklyn Beckham, 2023

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