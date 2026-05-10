Regelbruch: König Charles III. war wütend auf Bruder Edward

Ein royaler Familienstreit aus dem Jahr 2001 sorgt für neue Schlagzeilen: Damals begann Prinz William (43) sein Studium an der University of St Andrews in Schottland – und mit ihm eine ungewöhnliche Vereinbarung zwischen dem Palast und den Medien. Die Presse durfte Williams Ankunft an der Universität filmen, sollte ihn beim Studieren aber in Ruhe lassen. Doch die Produktionsfirma seines Onkels Prinz Edward (62) hielt sich nicht daran. Edwards Ardent Productions stellte heimlich Kameras auf dem Universitätscampus auf, um Aufnahmen von William beim Verlassen eines Hörsaals zu ergattern. Laut Royal-Experte Robert Jobson war König Charles III. (77) darüber alles andere als erfreut – und reagierte mit heftiger Kritik an seinem jüngeren Bruder.

Jobson beschreibt in seiner 2006 erschienenen William-Biografie, dass der heutige König damals "verständlicherweise an die Decke ging" und Edward "anschrie", wie das Magazin OK! berichtet. William selbst sei dem Buch zufolge ebenfalls wütend gewesen und habe befürchtet, dass der Vorfall das sorgfältig aufgebaute Verhältnis zwischen dem St.-James's-Palast und den Medien beschädigen würde. Charles soll sogar Queen Elizabeth II. (†96) eingeschaltet und sie "wütend aufgefordert" haben, Edward zu sagen, er solle sich "ein für alle Mal zwischen seinen royalen Pflichten und seiner Fernsehfirma entscheiden". Der Palast kritisierte Edwards Verhalten öffentlich, und Charles erklärte, er sei von seinem Bruder "enttäuscht". Ardent Productions erklärte damals, Edward selbst habe von den Dreharbeiten in Schottland nichts gewusst – und als er davon erfahren habe, habe er das Team sofort angewiesen, die Aufnahmen zu stoppen.

Prinz Edward hatte Ardent Productions im Jahr 1993 gegründet, um Dokumentarfilme zu produzieren. Jobson schrieb, viele hätten die Firma für ein "Eitelkeitsprojekt" gehalten, das vor allem von Edwards Titel profitiert habe. Das Verhältnis zwischen Edward und Charles soll nach dem Vorfall auf einen "historischen Tiefpunkt" gesunken sein. Edward verließ das Unternehmen schließlich 2002, Ardent Productions löste sich im Juni 2009 auf. Heute scheinen die beiden Brüder den Zwist längst hinter sich gelassen zu haben: Edward ist als aktives Mitglied der Königsfamilie regelmäßig an der Seite von Charles im Einsatz.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Prinz Edward, Mitglied der britischen Königsfamilie, Rechts: König Charles III. im November 2022

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Getty Images Prinz Edward, Earl of Wessex, beim Commonwealth Day Gottesdienst und Empfang in London, 13. März 2017

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Getty Images Prinz William und König Charles