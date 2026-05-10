Großer DSDS-Krieg: Menowin rechnet mit Pietro Lombardi ab

Nach dem großen Finale von Deutschland sucht den Superstar meldet sich der frisch gekrönte Sieger Menowin Fröhlich (38) mit deutlichen Worten – und richtet sie an Pietro Lombardi (33). Im Gespräch mit Bunte.de reagierte Menowin auf die Attacken des Sängers aus dessen Podcast mit Oliver Pocher (48). "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich kann nicht verstehen, dass Pietro das gesagt hat. Ich kenne ihn schon so lange, und ich habe noch nie ein schlechtes Wort über ihn gesagt oder sonst was", erklärte er.

Auslöser für den Zoff waren Aussagen, die Pietro zuvor im Podcast "Patchwork Boys" gemacht hatte. Dort kritisierte er die Rückkehr des Kandidaten in die Show scharf: "Eigentlich gibt es die Regel ganz klar: Wenn du einmal bei DSDS in der Liveshow warst, darfst du nie wieder mitmachen. Sonst dürfte ich auch hingehen nächstes Jahr – als Kandidat." Außerdem zeigte er sich über Menowins Weiterkommen irritiert. Trotz seiner Enttäuschung ließ Menowin keinen Raum für Bitterkeit. "Ich dachte eigentlich, dass Pietro sich freut. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich trotzdem, dass es ihm gut geht, dass es seiner Familie gut geht. Der Herr soll ihn einfach segnen", sagte er gegenüber Bunte.de.

Im Gespräch machte Menowin außerdem deutlich, wie sehr er seine Liebsten vermisst hat, nachdem er für die Show wochenlang unterwegs war. Besonders schwer fiel ihm die Zeit ohne seine kleinen Kinder, die zu Hause auf ihn warteten. Die erste Amtshandlung mit der Gewinnsumme von 100.000 Euro soll deshalb ganz privat ausfallen – ein Ausflug mit den Kids, bei dem sie gemeinsam "etwas Cooles" erleben, steht für den Realitystar an erster Stelle.

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Collage: RTL / Stefan Gregorowius, IMAGO / Gartner Collage: Menowin Fröhlich und Pietro Lombardi

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Getty Images Menowin Fröhlich feiert seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2026 in den MMC Studios in Köln

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, April 2026