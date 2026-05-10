Keine Fashion: So erfolgreich sind Anna Wintours zwei Kinder

Anna Wintour (76) ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Modewelt. Doch weder Sohn Charles noch Tochter Bee Shaffer sind in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter getreten. Beide führen heute erfolgreiche Karrieren, die mit Mode kaum etwas zu tun haben. Die Vogue-Ikone, die 37 Jahre lang das US-Magazin Vogue geprägt hat und heute als Global Editorial Director für das Condé-Nast-Imperium tätig ist, zeigt sich dabei als stolze Mama. Gegenüber Vogue verriet sie jüngst: "Ich war unermüdlich dabei, zu den Spielen zu kommen und bei Elternabenden aufzutauchen, immer da zu sein, wenn es wichtig war."

Charles, 40, schlug dieselbe berufliche Richtung ein wie sein Vater David Shaffer, ein Kinderpsychiater. Charles studierte zunächst in Oxford, bevor er 2016 sein Medizinstudium mit Spezialisierung in Psychiatrie an der Columbia University abschloss. Seine Frau Elizabeth lernte er übrigens bereits während seiner Studienzeit kennen. Die beiden heirateten 2014 im Wochenendhaus seiner Mutter in Mastic Beach, New York. Annas Tochter Bee, 38, schlug nach ihrem Studium ebenfalls einen anderen Weg ein. Sie studierte ebenfalls an der Columbia und machte Karriere im Entertainment-Business. Zunächst arbeitete sie als Segmentproduzentin bei der Late-Night-Show "Late Night with Seth Meyers", heute ist sie als Broadway-Produzentin tätig und zeichnet unter anderem für Produktionen wie "The Wiz", "Parade" und "The Last Five Years" verantwortlich. Im Juli 2018 heiratete Bee den Filmregisseur und Fotografen Francesco Carrozzini (43) – ebenfalls im Haus ihrer Mutter, diesmal in Mastic.

Heute darf sich Anna über insgesamt vier Enkelkinder freuen, wie sie in einem Vogue-Feature im April 2026 selbst enthüllte. Auf einen besonderen Großmutter-Titel legt sie übrigens keinen Wert: Ihre Enkelkinder nennen sie schlicht "Anna", wie sie in einem Vogue-Interview bereits 2022 verriet. Über den Stellenwert der Familie lässt sie keinen Zweifel: "Ich versuche, meinen Kindern und Enkeln zu vermitteln, dass Familie das Wichtigste ist und dass sie es sind, die dir Liebe und Unterstützung geben. Wenn du das hast, wird alles andere gut."

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Getty Images Anna Wintour und Bee Carrozzini bei der Broadway-Premiere von "The Fear Of 13" in New York

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Getty Images Seth Meyers im Dezember 2021

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Ben Gabbe/Getty Images for Eco-Age Colin Firth, Livia Giuggioli, Francesco Carrozzini, Bee Shaffer auf der "Forever Tasmania" Premiere

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