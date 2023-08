Er wurde 99: "Der Preis ist heiß"-Host Bob Barker ist tot

Seine Fans müssen jetzt ganz stark sein. Bob Barker (99) war von 1972 bis 2007 Gastgeber der beliebten US-Gameshow "Der Preis ist heiß" und erlangte dadurch weltweite Bekanntheit. Bereits vor einigen Jahren gab es allerdings immer wieder Sorge um seinen Gesundheitszustand. 2019 stürzte der damals 95-Jährige in seinem Haus schwer und musste notärztlich versorgt werden. Vier Jahre später ist Bob nun verstorben.

Das bestätigen Vertreter des Moderators gegenüber der Plattform Tmz. Demnach starb der Entertainer am Samstagmorgen in seinem Haus in Los Angeles. Der amerikanische TV-Star soll eines natürlichen Todes gestorben sein. Er wurde ganze 99 Jahre alt.

Bob wirkte im Laufe der Jahre in einer Reihe von anderen Fernsehsendungen und Filmen mit. In "Happy Gilmore" geriet er in einen Streit mit Adam Sandler (56), in "How I Met Your Mother" vertrat er Neil Patrick Harris (50)' vermeintlichen biologischen Vater und spielte sich selbst. Auch in vielen anderen Serien wie "Futurama", "Spongebob", "The Nanny" oder "Martial Law" hatte der Moderator immer wieder kurze Auftritte.

Getty Images Bob Barker, Moderator

Getty Images Bob Barker bei "Der Preis ist heiß"

Getty Images Neil Patrick Harris, Schauspieler

