Holly Madison packt aus: Albtraumnächte mit Hugh Hefner

Holly Madison (46) spricht offen über eine besonders belastende Erinnerung aus ihrer Zeit in der legendären Playboy-Mansion. In der aktuellen Folge des Podcasts "Let’s Be Honest" von Kristin Cavallari (39) erzählt der Realitystar von Gruppensex-Nächten mit Hugh Hefner (†91), an denen sie gemeinsam mit Kendra Wilkinson (40) und Bridget Marquardt (52) teilgenommen habe. Die Treffen fanden laut Holly damals meist nach gemeinsamen Clubnächten statt und sollen mehrmals pro Woche passiert sein. Die ehemalige "Girls Next Door"-Darstellerin beschreibt die Situation heute als extrem unangenehm und macht deutlich, wie unwohl sie sich in diesen Momenten gefühlt habe.

Im Gespräch mit Kristin schildert Holly die Abläufe dieser Abende im Detail. Es habe keine feste Reihenfolge gegeben, aber im Prinzip hätten die Frauen reihum mit Hugh schlafen müssen. Andere Bewohnerinnen der Mansion hätten derweil nur so getan, als wären sie mit den Mitbewohnerinnen intim, ohne tatsächlich aktiv zu werden. Der Raum sei dunkel gewesen, auf großen Leinwänden seien Pornos gelaufen, während die Frauen warteten und miteinander geredet hätten. "Es war eine wirklich seltsame Szene. Niemand mochte es und alle wollten es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Es war ein Albtraum", fasst Holly im Podcast zusammen. Erst mit dem Erfolg der Realityshow "The Girls Next Door", die 2005 startete, seien diese Nächte abrupt weniger geworden. Holly erzählt, dass sie, Bridget und Kendra irgendwann einfach beschlossen hätten, nicht mehr auszugehen – und damit auch die ritualisierten Nächte endeten.

In den letzten Jahren ihrer Zeit in der Mansion habe sich die Dynamik für Holly noch einmal verändert. Die TV-Bekanntheit galt damals als "Nummer 1"-Freundin von Hefner und berichtet im Podcast, dass sie schließlich nur noch sehr selten Sex mit dem Playboy-Gründer gehabt habe. "Wir haben einfach nur einen Film geschaut oder er hat ein Kreuzworträtsel gelöst und ich habe gelesen", erklärt sie. Nach ihrem Auszug baute sich die Blondine ein eigenes Leben auf, wurde Mutter von zwei Kindern mit ihrem Ex-Partner Pasquale Rotella und arbeitet heute unter anderem als Realitystar und Autorin.

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Getty Images Holly Madison und Hugh Hefner

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Getty Images Bridget Marquardt, Holly Madison und Kendra Wilkinson, 2012

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Getty Images Holly Madison, TV-Bekanntheit