"Ginny & Georgia"-Star Brianne Howey erwartet zweites Baby

Babyglück für Brianne Howey (36) am Muttertag. Die Schauspielerin nutzt den Ehrentag der Mamas, um ihre zweite Schwangerschaft öffentlich zu machen. Auf Instagram zeigt sie sich im Badezimmer in einem engen gelben Kleid, das ihren schon recht großen Babybauch bestens in Szene setzt. "Hier wachsen wir wieder. Alles Gute zum Muttertag", wünscht Brianne unter dem Bild. In den Kommentaren gratulieren der "Ginny & Georgia"-Darstellerin nicht nur die Fans, sondern auch ihre Co-Stars aus der Netflix-Serie. Unter anderem schreibt Chelsea Clark: "Wow, gratuliere!" Antonia Gentry, die in dem Drama Briannes Tochter spielt, hinterlässt ebenfalls eine Reihe Emojis mit Tränen in den Augen.

Vater ihres zweiten Kindes ist Briannes Ehemann Matt Ziering. Das Paar gab sich im Sommer 2021 nach fünf Jahren Beziehung das Jawort. Fast zwei Jahre später verkündete die US-Amerikanerin, zum ersten Mal Mutter zu werden. Im Sommer 2023 war es dann so weit: Ihre kleine Tochter erblickte das Licht der Welt. Die frohen Neuigkeiten teilte Brianne mit einem Foto aus dem Krankenhaus, das sie mit dem Baby auf der Brust zeigt. "Meine ganze Welt ist gerade um einiges süßer geworden. Und kleiner. Willkommen", freute sich die heute 36-Jährige. Ob sie und Matt jetzt wieder ein Mädchen oder doch einen Jungen bekommen, behält sie aber erst einmal für sich.

In "Ginny & Georgia" spielt Brianne eine Mutter von zwei Kindern, die aufopferungsvoll jedes Risiko für die Familie in Kauf nimmt. Im People-Interview vergangenes Jahr erklärte sie, dass sie bis zur Geburt ihrer eigenen Tochter nie ganz verstanden habe, warum ihre Figur Georgia manche Dinge tue. "Bevor ich ein Kind hatte, fand ich natürlich viele von Georgias Eigenarten absolut verrückt, abgedreht und übertrieben – und fragte mich, warum sie so viel Raum einnimmt. Jetzt, da ich selbst ein Kind habe, bin ich so besessen von ihr, dass ich verstehe, warum Georgia so besessen von Ginny ist. Mein Herz ist nur noch größer geworden, und ich habe einfach noch mehr Respekt vor allen Müttern da draußen", betonte sie.

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Instagram / briannehowey Brianne Howey im Mai 2026

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Getty Images Antonia Gentry und Brianne Howey bei einer Sondervorstellung von "Ginny & Georgia" S3 in Los Angeles

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Getty Images Brianne Howey, Schauspielerin