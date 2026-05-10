Dana & Dennis Diekmeier sollen schon lange Eheprobleme haben

Dana und Dennis Diekmeier (36) sind getrennt, obwohl sie lange als Traumpaar galten. In der Öffentlichkeit zeigten die beiden sich immer als eingespieltes Team – doch offenbar kämpften der Ex-Fußballer und seine Frau schon länger mit Eheproblemen. Wie RTL berichtet, steckten Dana und Dennis vor ihrer Trennung in einer Krise. Zwei Jahre lang habe es immer wieder Streit gegeben. Die Konflikte gruben einen tiefen Graben zwischen dem Paar, sodass es am Ende keinen Weg mehr zurück gab. Das Ehe-Aus soll somit absehbar gewesen sein. Bisher äußerten sich aber weder Dana noch Dennis zu früheren Problemen.

Nach der Trennung soll Dennis mittlerweile wieder in einer neuen Beziehung sein. Dass die neue Partnerin einer der Gründe gewesen ist, dementiert er strikt. Dana klärte trotzdem auf, dass der Ex-HSV-Star, was seine neue Beziehung angeht, nicht immer bei der Wahrheit geblieben ist. Laut ihr habe er die Frau nicht erst nach der Trennung kennengelernt, sondern kenne sie schon seit Jahren – fremdgegangen sei er aber nicht. Auch lebe er schon nicht mehr im Hotel, sondern bei seiner neuen Partnerin. Das stellte Dennis ebenfalls anders dar. Gegenüber RTL schimpft Dana: "Ich werde mich nicht als doof darstellen lassen. Er will sein Saubermann-Image retten."

Dennis hält aber weiter an seinen Äußerungen fest. "Ich kann verstehen, dass sie sauer ist, weil ich bereits wieder in einer Beziehung bin. Dennoch ist es so, dass wir uns erst nach der Trennung richtig kennengelernt haben. Auf einen Rosenkrieg will und werde ich mich nicht einlassen und mich darüber hinaus auch nicht weiter äußern", meint er zu dem Sender. Die Hauptleidtragenden bei dieser Trennung dürften aber die Kinder des Ex-Paares sein. Zwar beteuert der 36-Jährige, er wünsche sich für seine Kinder Ruhe, doch laut Dana habe ihre krebskranke Tochter Delani aktuell auf eigenen Wunsch keinen Kontakt zum Vater.

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Getty Images Dana und Dennis Diekmeier bei der Gala Christmas Shopping Night im Alsterhaus

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Instagram / diekmeier2 Dennis und Dana Diekmeier mit ihren Kindern, 2020

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IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier im Mai 2025