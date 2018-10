Wieder große Sorge um Bob Barker! Der ehemalige Moderator ist eines der bekanntesten TV-Gesichter Amerikas, immerhin führte er mit Unterbrechung 35 Jahre durch die US-Gameshow "Der Preis ist heiß". Vor elf Jahren gab der Entertainer die Sendung an seinen Nachfolger Drew Carey ab und zog sich zurück. Vor knapp zwei Wochen wurde der 94-Jährige plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert und wenig später wieder entlassen. Am Montag musste Bob aber erneut von Sanitätern abgeholt werden!

Wie USA Today unter Berufung seines Managers William Prappas berichtet, sei Bob gestern mit starken Schmerzen aufgewacht, die auf eine ältere Rückenverletzung zurückzuführen waren. Seine Familie habe daraufhin beschlossen, den Notruf zu wählen. Wenig später wurde die Fernsehikone in das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gebracht, wo sich Bob noch immer befindet. Sein Sprecher erklärte in einem Statement: "Er wird noch untersucht. Er ist wach und es geht ihm besser als vorher. Hoffentlich kann er bald wieder nach Hause."

Im vergangenen Jahr war Bob schwer in seinem Badezimmer gestürzt. Dieser Unfall sei laut TMZ-Informationen der Grund für den momentanen und auch für den vergangenen Klinikaufenthalt. Wann die TV-Legende wieder entlassen wird, ist bisher nicht bekannt.

United Archives GmbH/ActionPress Bob Barker im Jahr 1972

Getty Images Bob Barker, Moderator

MEGA Bob Barker auf dem Weg ins Krankenhaus

