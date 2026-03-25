"Ältestes Model der Welt" Daphne Selfe stirbt mit 97 Jahren

Die Modewelt trauert um Daphne Selfe (†97): Die britische Stilikone und laut Guinness World Records älteste professionelle Frau im Modelbusiness ist am 21. März 2026 im Alter von 97 Jahren gestorben. Wie ihre Familie jetzt auf Instagram bekanntgab, ist Daphne in einem Pflegeheim friedlich eingeschlafen. In dem emotionalen Post schildern ihre Liebsten, dass sie an einem sonnigen Nachmittag zum Frühlingsanfang von ihnen gegangen sei. Noch bis Juni 2025 stand die Laufsteg-Legende im Rampenlicht – damals war sie beim Vogue-Lunch am Royal-Ascot-Ladies-Day im Einsatz und genoss Mode, Menschen und Pferde gleichermaßen.

In dem Statement erinnern ihre Kinder und Enkel an Daphnes letzten großen Auftritt und betonen, wie sehr sie selbst im hohen Alter noch für ihren Beruf brannte. Die Familie schreibt, sie sei "friedlich und zielstrebig dem Licht entgegen aufgestiegen", wie es nur ein "sensationelles Model" könne. Schon 2023 war die Britin von Guinness World Records offiziell zum ältesten professionellen Model der Welt gekürt worden. Kurz darauf sorgte Daphne noch bei einer glamourösen Veranstaltung für Aufsehen: Bei der Royal Variety Performance plauderte sie mit Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44), die beeindruckt davon gewesen sein sollen, dass sie noch immer nicht ans Aufhören dachte.

Geboren wurde Daphne im Juli 1928 in London und wuchs in Berkshire auf. Mit 21 Jahren wurde sie zufällig beim Job im Kaufhaus entdeckt und gewann einen Cover-Wettbewerb – der Startschuss für ihre Laufstegkarriere. In den 50ern heiratete sie den Fernsehstudio-Manager Jim Smith und zog sich zunächst weitgehend aus der Modewelt zurück, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. Nach seinem Tod in den 90ern kehrte sie noch einmal fulminant ins Geschäft zurück, lief bei der London Fashion Week, unterschrieb bei der Agentur Models 1 und erzählte später in Interviews offen, dass sie ihre größten Erfolge erst als ältere Frau gefeiert habe. Im Interview mit Telegraph schwärmte sie von Gemüse, Bewegung, einem gelegentlichen Glas Champagner und viel Gesellschaft als ihren persönlichen Lebensgeheimnissen – und genau diese Lebensfreude wollen ihre Kinder Mark, Claire und Rose sowie ihre Enkel Jack, Alec, Grace und Robin nun in Erinnerung behalten.

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Imago Daphne Selfe bei den Red Women of the Year Awards 2016 in London

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Instagram / daphneselfe Daphne Selfe, Model

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Getty Images Daphne Selfe bei den Red Women of the Year Awards im Skylon in London

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