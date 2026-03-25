"Superman"-Darstellerin Valerie Perrine (†82) ist verstorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspielerin Valerie Perrine (†82) ist verstorben. Die aus Filmen wie Superman und "Lenny" bekannte Darstellerin starb am Montag in Beverly Hills, wie ihre langjährige Freundin Stacey Souther gegenüber Fox News Digital bestätigte. Valerie erlag den Folgen ihrer Parkinson-Erkrankung, gegen die sie mehr als 15 Jahre lang gekämpft hatte. "Mit tiefer Traurigkeit teile ich die herzzerreißende Nachricht, dass Valerie verstorben ist", schrieb Stacey in den sozialen Medien. Die Schauspielerin habe der Krankheit mit unglaublichem Mut und Mitgefühl getrotzt und sich nie beschwert.

Die Diagnose Parkinson hatte Valerie bereits im Jahr 2015 erhalten. Der lange Kampf gegen die Krankheit hatte nicht nur körperliche Spuren hinterlassen – die Schauspielerin verlor die Fähigkeit zu gehen – sondern auch ihre finanziellen Reserven erschöpft. Stacey hatte deshalb bereits 2023 eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen, um ihre Freundin zu unterstützen, die über 95.000 Dollar einbrachte. Nun bittet sie Fans erneut um Spenden für Valeries Beerdigung auf dem Forest Lawn Cemetery. "Ihr letzter Wunsch ist es, auf dem Forest Lawn Cemetery beigesetzt zu werden, aber nach mehr als 15 Jahren Kampf gegen Parkinson sind ihre finanziellen Mittel aufgebraucht", erklärte die Freundin.

Valerie wurde in Texas als Tochter eines Oberstleutnants der US-Armee geboren und arbeitete zunächst als Showgirl in Las Vegas, bevor sie ihren Durchbruch in "Slaughterhouse-Five" feierte. Mit ihrer Rolle an der Seite von Dustin Hoffman (88) in Bob Fosses "Lenny" aus dem Jahr 1974 erlangte sie große Bekanntheit und wurde sogar für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Ein Jahr zuvor hatte sie bereits mit Jeff Bridges (76) in "The Last American Hero" vor der Kamera gestanden. Später spielte sie in "Superman" und "Superman II" die Freundin von Lex Luthor, Miss Teschmacher, bevor sie auch im Fernsehen in Produktionen wie "Leo & Liz in Beverly Hills" mit Harvey Korman zu sehen war.

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Getty Images Valerie Perrine bei der Premiere von "What Women Want" im Village Theater, Los Angeles, am 13.12.2000

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Getty Images Valerie Perrine bei der BAFTA/LA-Empfangsfeier zu Ronald Neames 90. Geburtstag im Four Seasons Hotel, Los Angeles, 23. April 2001

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Getty Images Valerie Perrine, Dustin Hoffman und Anne Byrne bei der Premiere von "Lenny" in Cannes, Mai 1975