Luka Dončić wirft Ex fälschliche Unterhaltsforderungen vor

Luka Dončić (27) wirft seiner Ex-Verlobten Anamaria Goltes vor, strategisch in Kalifornien Kindesunterhalt für ihre beiden gemeinsamen Töchter beantragt zu haben, obwohl die Familie eigentlich in Slowenien lebt. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die People vorliegen, hat der Basketballer der Los Angeles Lakers einen Antrag auf Abweisung von Anamarias Petition gestellt. Der 27-Jährige behauptet, dass weder er noch Anamaria oder ihre beiden Töchter Gabriela und Olivia offiziell in Kalifornien wohnen. Luka geht davon aus, dass seine Ex-Verlobte die Klage bewusst in Los Angeles eingereicht hat, um von den dort deutlich höheren Unterhaltszahlungen zu profitieren, für die Kalifornien bekannt ist.

In einem Statement gegenüber People betonte ein Sprecher des Sportlers, dass Luka schon immer für alles gesorgt habe, was seine Töchter brauchen oder wollen könnten, und dies auch weiterhin tun werde. "Er wird immer darum kämpfen, bei seinen Töchtern zu sein und ihnen das beste Leben zu ermöglichen", erklärte der Sprecher weiter. Luka strebe die Abweisung des Falls in Kalifornien an, weil Slowenien und nicht Kalifornien das zuständige Gericht für diese Angelegenheit sei. Der NBA-Star hatte bereits im vergangenen Monat ein familienrechtliches Verfahren in seiner Heimat Slowenien eingereicht und behauptet, Anamaria habe davon gewusst, bevor sie ihre eigene Petition in Los Angeles einreichte.

Die Trennung von Anamaria hatte Luka Anfang März bekanntgegeben, nur drei Monate nachdem das einstige Paar im Dezember Tochter Olivia zur Welt gebracht hatte. Luka hatte Anamaria im Juli 2023 in der Nähe von Burg Bled in Slowenien einen Antrag gemacht. Die beiden kannten sich bereits seit ihrer Kindheit und trafen sich im Alter von zwölf Jahren an der Küste Kroatiens. Aus ihrer Beziehung stammen die zweijährige Gabriela und die drei Monate alte Olivia. Nach der Geburt seiner ersten Tochter hatte Luka gegenüber Reportern erklärt, dass es der glücklichste Tag seines Lebens gewesen sei.

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Getty Images Luka Dončić, Basketballer

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Instagram / anamariagoltes Luka Doncic und seine Partnerin Ana Maria im Juli 2020

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Instagram / lukadoncic Luka Doncic und Anamaria Goltes mit Tochter

Wie bewertet ihr, dass Anamaria den Unterhalt in Kalifornien beantragt hat, obwohl die Familie in Slowenien lebt? Cleverer Move – wer kann, nutzt die besseren Gesetze für die Kids. Unfair – zuständig ist Slowenien, Punkt. Ergebnis anzeigen