"Star Wars"-Star Michael Pennington mit 82 Jahren gestorben

Die Filmwelt trauert um Michael Pennington. Der britische Schauspieler ist am Sonntag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das berichtet The Telegraph. Einem weltweiten Publikum wurde er vor allem durch seine Rolle als Moff Jerjerrod in Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter bekannt. Als Kommandant des Todessterns lieferte Michael eine unvergessliche Szene, in der sein Charakter von Darth Vader persönlich wegen der schleppenden Fertigstellung des Todessterns II unter Druck gesetzt wird – ein Moment, der bei vielen Fans bis heute tief im Gedächtnis geblieben ist.

Dabei war seine Filmrolle im "Star Wars"-Universum nur ein kleiner Ausschnitt einer langen und vielseitigen Karriere. Michael begann seine Laufbahn Mitte der 1960er-Jahre bei der BBC, unter anderem mit einem Auftritt in der Miniserie "The War of the Roses". Später war er in bekannten britischen Produktionen wie "Waking the Dead" und "The Tudors" zu sehen, und an der Seite von Meryl Streep (76) spielte er im Film "The Iron Lady". Seine letzte Rolle hatte er 2022 in der Science-Fiction-Serie "Raised by Wolves", für die er seine Stimme lieh. Abseits der Schauspielerei war er außerdem als Buchautor tätig und schrieb mehrere Werke über das Handwerk der Schauspielerei und die Unterhaltungsindustrie.

Sein Herz schlug jedoch vor allem für das Theater. Michael schloss sich 1964 der Royal Shakespeare Company an und wurde im Laufe der Jahre zu einem ihrer angesehensten Darsteller. Seine Leidenschaft für Shakespeare war so groß, dass er 1986 die English Shakespeare Company mitgründete, um klassische Theaterproduktionen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Diese Leidenschaft veranlasste ihn sogar dazu, eine Filmrolle neben Meryl Streep in "The French Lieutenant's Woman" abzulehnen. "Ich erkannte, dass ich Hamlet nicht loslassen konnte", sagte er laut The Telegraph dazu und bezeichnete die Rolle als "einen der großen Preise".

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Getty Images Michael Pennington bei der Enthüllung einer Gedenktafel für Sir John Gielgud in London, April 2017

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Imago Michael Pennington, 1988

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Getty Images Michael Pennington und Judi Dench, April 2017