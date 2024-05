Pikante Geräusche mitten in Pressekonferenz von Luka Dončić!

Luka Dončić (25) konnte sich bei der Pressekonferenz nach dem gewonnenen Spiel seiner Basketballmannschaft vor Lachen nicht mehr zusammenreißen: Aus dem Nichts unterbrachen Stöhngeräusche die Fragerunde. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, dass jemand, der im Raum saß, wohl vergessen hat, sein Telefon stumm zu schalten: Es wurde eine erotische Audiodatei abgespielt, die wohl nicht für alle bestimmt war. Luka war verwirrt, aber reagierte gelassen: "Ich hoffe, das ist nicht live", witzelte der Mavericks-Star und senkte vor Lachen seinen Kopf. Nach einem kurzen Gelächter im Raum wurde die Runde fortgesetzt.

Der Sportler ging mit der Situation professionell um und hatte sich schnell wieder gefangen. Er konnte seine Spielanalyse nach der skurrilen Störung weiterführen. Grund zur Freude hatte er, denn seine Mannschaft gewann das vorherige Spiel und feierte somit den ersten Sieg in der Play-off-Serie. Die gute Leistung des slowenischen Sportstars war ausschlaggebend für den Sieg und den Ausgleich in der Serie. Dabei beeindruckte Luka allemal. In seiner Vergangenheit erhielt er schon zahlreiche Auszeichnungen wie den Most Valuable Player Award. Seit 2018 spielt er in der nordamerikanischen Profiliga NBA für die Dallas Mavericks.

Privat läuft es bei Luka auch sehr gut: 2023 wurden der 25-Jährige und seine langjährige Freundin Anamaria Goltes zum ersten Mal Eltern. Die Geburt verkündeten die beiden auf Instagram – und verrieten dabei auch den Namen ihres Nachwuchses: Gabriela. Bereits im Juli vergangenen Jahres verlobte sich das Paar, das sich seit seiner Kindheit kennt.

Getty Images Luka Dončić, Basketballstar

Instagram / lukadoncic Luka Dončić und seine Partnerin Anamaria

