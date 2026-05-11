"Unangenehm": "ZDF-Fernsehgarten" fällt bei Zuschauern durch

Der ZDF-Fernsehgarten ist zurück auf dem Mainzer Lerchenberg – doch der Auftakt der neuen Saison sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Moderatorin Andrea Kiewel (60) wird im Studio mit Standing Ovations empfangen, die Besucher vor Ort feiern die Rückkehr der Show. Parallel dazu läuft die Sendung wie gewohnt am Sonntagmittag im TV, doch schon nach wenigen Minuten melden sich auf der Plattform X zahlreiche Zuschauer zu Wort. Während Kiwi mit prominenten Gästen und viel Musik durch die Live-Show führt, schalten sich die Fans zu Hause mit sehr gemischten Reaktionen ein.

Im Netz kippt die Stimmung schnell: Einige Nutzer stören sich vor allem an den vielen Tanzeinlagen und Andrea Kiewels lockeren Sprüchen. "Sorry, wenn ich tanzen sehen will, schaue ich Let's Dance", lästert ein User auf X. Ein anderer Zuschauer kritisiert, dass Kiwi in der Fußball-Plauderei angeblich die beiden WM-Titel der DFB-Frauen außen vor gelassen habe. Mehrere Kommentare beschweren sich darüber, die Moderatorin erzähle "wieder blödes Zeug", einem Nutzer fällt auf, dass sie schon kurz nach Beginn der Show das Thema "Fummeln" anspricht. "Ziemlich langweilig heute", fasst ein X-Nutzer den Staffelstart zusammen. Ein anderer schreibt über den Auftritt der Moderatorin: "Es ist schon wieder maximal unangenehm und ich hab's fast schon vermisst."

Ganz anders sehen das viele treue Fernsehgarten-Fans, die den Saisonstart im Netz begeistert feiern. Für sie gehört Andrea längst zur Sommer-Routine am Sonntagmittag, seit sie die Show seit vielen Jahren vom Lerchenberg aus präsentiert. Entsprechend euphorisch fallen die Posts aus: "Der Sonntag hat wieder einen Sinn. Endlich wieder Kiwi", jubelt ein Nutzer. Andere bringen ihr Fernsehgefühl mit Sätzen wie "Willkommen im Fernsehgarten. Dann ist der Sommer nicht mehr weit" oder "Die Weltordnung ist wieder hergestellt, sonntags wieder Fernsehgarten" auf den Punkt. Die Moderatorin hatte den runden Geburtstag des Formats kürzlich als Mischung aus Jubel, Freude und Stolz beschrieben – und genau diese Verbundenheit zwischen ihr, der traditionsreichen ZDF-Show und einem großen Teil des Publikums spiegelt sich nun auch im Netz wider, trotz aller Kritikstimmen.

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-"Fernsehgarten" in Mainz am 10.05.2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026

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