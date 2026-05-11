Sichtlich zufrieden: Nazan Eckes feiert ihren 50. Geburtstag

Nazan Eckes (50) hat einen runden Geburtstag gefeiert: Am 9. Mai wurde die ehemalige RTL-Moderatorin 50 Jahre alt. Seit Ende 2022 hat sie ihr Leben grundlegend umgestaltet und dem stressigen Fernsehalltag in Köln weitgehend den Rücken gekehrt. Heute lebt sie mit ihren zwei Söhnen auf einer Finca im Norden von Mallorca – und das sichtlich zufrieden. Auf Instagram, wo sie sich als "Mutter, frühere TV-Moderatorin, Markenbotschafterin" bezeichnet, gibt sie fast täglich Einblick in ihren neuen Alltag: Pool, Strand, Sommeroutfits und Sporttraining statt fensterloser Fernsehstudios.

Kurz vor ihrem 50. Geburtstag teilte Nazan auf Instagram auch ihre Gedanken zum Älterwerden: "Älterwerden ist kein angsteinflößender Prozess. Du hast sehr viel selber in der Hand. Better Aging ist real", schrieb sie. Gegenüber dem Magazin Gala sagte sie zudem über ihr Leben auf der Insel: "In Köln war mein Ziel, schnell von A nach B zu kommen und To-do-Listen abzuarbeiten. Auf Mallorca hat sich meine Balance verlagert." Auch Reisen und öffentliche Auftritte hat die Moderatorin stark zurückgefahren, wie sie in einem RTL-Interview erklärte: "Ich bin sehr viel zu Hause, mache nur noch wenig auf dem Red Carpet und sehe mich in erster Linie als Mutter und dann als selbstständige Businessfrau."

Nazan hatte die Finca auf Mallorca bereits 2020 gekauft und den endgültigen Umzug schrittweise vollzogen. Der Rückzug von der Fernseharbeit hing auch mit persönlichen Schicksalsschlägen zusammen: 2021 hatte sie zunächst eine TV-Auszeit genommen, um ihre Mutter bei der Pflege ihres demenzkranken Vaters zu unterstützen. 2022 verstarb ihr Vater, und im selben Jahr wurde auch ihre Trennung von Ehemann Julian Khol (46) öffentlich bekannt, den sie 2012 geheiratet hatte und mit dem sie zwei Söhne hat. Um sich in ihrer Wahlheimat vollständig einzuleben, hat sie sich außerdem intensiv dem Spanischlernen gewidmet – und schätzt dabei vor allem den Austausch mit den Menschen vor Ort.

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Getty Images Nazan Eckes bei der Tribute-To-Bambi-Gala im September 2024

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Instagram / nazaneckes Nazan Eckes im August 2024

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Getty Images Nazan Eckes, Moderatorin

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