"Nie fremdgegangen": Dennis Diekmeier reagiert auf Trennung

Was einst als Bilderbuchfamilie galt, entwickelt sich zunehmend zu einem öffentlichen Rosenkrieg: Dennis Diekmeier (36), ehemaliger Profifußballer, und seine Ex-Frau Dana Diekmeier liefern sich seit der Bekanntgabe ihrer Trennung Ende April einen erbitterten Schlagabtausch in der Öffentlichkeit. Der Kern des Streits: Dennis soll bereits eine neue Partnerin haben. Dana wirft ihm vor, in der Ehe gelogen zu haben. Gegenüber Bild wies Dennis die Vorwürfe nun entschieden zurück: "Ich verstehe, dass Dana enttäuscht ist, dass ich so früh eine neue Partnerin habe. Diese Beziehung ist aber erst nach unserer einvernehmlichen Trennung so eng geworden. Ich bin in der Ehe nie fremdgegangen und das weiß sie auch."

Dana hingegen schilderte eine ganz andere Version der Ereignisse. Bereits zuvor hatte sie gegenüber dem Newsportal klargestellt, dass Dennis die betreffende Frau schon seit mehreren Jahren kenne und er seine Familie deswegen belogen habe. Besonders hart trifft das offenbar die gemeinsame Tochter Delani: Das Mädchen habe "seit Wochen keinen Kontakt mehr mit ihm, weil er abgestritten hat, eine Neue zu haben", so Dana. Dennis hingegen betont gegenüber dem Blatt, das Wichtigste seien die Kinder: "Ich war von Anfang an der tollste Vater für sie und das werde ich auch mein Leben lang bleiben."

Wie RTL vor Kurzem berichtete, soll das Ehe-Aus längst absehbar gewesen sein. Demnach hätten Dana und Dennis schon zwei Jahre vor der Trennung in einer Krise gesteckt. Es habe immer wieder Streit gegeben, der einen tiefen Graben zwischen den beiden geschaffen habe. Zu diesen früheren Problemen hätten sich damals weder Dana noch Dennis öffentlich geäußert. Dass diese Behauptungen des Senders der Realität entsprechen, bestätigten weder Dana noch Dennis.

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IMAGO / foto2press Dennis Diekmeier, ehemaliger Fußballer

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Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023

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Ot, Ibrahim Dennis und Dana Diekmeier beim Facebook-Weihnachtskonzert