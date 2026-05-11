Mit Sutton bei Met Gala: Hugh Jackmans Ex war sehr verletzt

Hugh Jackman (57) hat bei der diesjährigen Met Gala in New York für Aufsehen gesorgt – und das nicht nur wegen seines Looks. An der Seite des Schauspielers strahlte Broadwaystar Sutton Foster (51), als die beiden Anfang Mai gemeinsam die berühmte Treppe des Metropolitan Museum of Art hinaufstiegen. Das Paar zeigte sich verliebt und soll laut Berichten immer wieder zärtliche Blicke ausgetauscht haben. Für Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) war der Auftritt jedoch offenbar ein schmerzhafter Anblick – und soll sie laut einem Insider "am Boden zerstört" zurückgelassen haben.

Wie das Magazin New Idea berichtet, sei die Australierin zwar vorab gewarnt worden, dass Hugh Sutton zur Gala mitbringen würde – trotzdem habe der Anblick "wie ein Messerstich ins Herz" gewirkt. "Das war ihr und Hughs großer Abend im Jahr, und sie standen Seite an Seite – genau wie Sutton es heute tut, noch vor vier Jahren", zitiert das Magazin einen Insider. Der Quelle zufolge hatten Hugh und Deborra-Lee nach ihrer Trennung sogar eine Abmachung getroffen: Sie wollten die Met Gala in wechselnden Jahren besuchen, um unangenehmen Begegnungen aus dem Weg zu gehen. Deborra-Lee habe die Veranstaltung seit der Trennung ganz gemieden.

Hugh und Deborra-Lee hatten sich 2023 nach 27 Jahren Ehe getrennt. Die Scheidung wurde im vergangenen Juni offiziell besiegelt. Gemeinsam haben die beiden zwei erwachsene Kinder: Sohn Oscar und Tochter Ava. Hughs Beziehung zu Sutton soll Ende 2024 begonnen haben – die beiden hatten zuvor gemeinsam in der Broadway-Produktion "The Music Man" gespielt. Gerüchten zufolge soll sogar eine Hochzeit der beiden in naher Zukunft bevorstehen. Bereits im Februar berichtete das Magazin Globe, dass Hugh auf einen Ehevertrag verzichten wolle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Deborra-Lee Furness im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art

Anzeige Anzeige

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman