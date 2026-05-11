Bonnie Tyler musste nach Herzstillstand wiederbelebt werden

Der Gesundheitszustand von Bonnie Tyler hat sich offenbar noch einmal dramatisch zugespitzt. Als Ärzte im Faro-Krankenhaus in Portugal versuchten, die walisische Sängerin aus dem künstlichen Koma zu holen, erlitt die 74-Jährige einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. Das berichtet die portugiesische Tageszeitung Correio da Manhã. Bonnie (74) liegt seitdem weiterhin auf der Intensivstation – im künstlichen Koma, bis die Ärzte eine schwere Infektion infolge eines durchbrochenen Darms unter Kontrolle gebracht haben.

Hintergrund des medizinischen Notfalls ist eine Blinddarmentzündung, die zum geplatzten Appendix führte und einen Noteingriff nach sich zog. Laut ihrem langjährigen Freund Liberto Mealha hatte Bonnie zunächst bei einem Konzert in London erste Beschwerden verspürt. Untersuchungen dort brachten jedoch keinen Befund. Zurück in der Algarve – wo die Sängerin ein Ferienhaus besitzt – verschlimmerten sich die Schmerzen massiv. Nach zwei Tagen im Bett brachte sie ihr Ehemann Robert Sullivan zunächst in eine Privatklinik, von der sie umgehend ins Krankenhaus nach Faro verlegt wurde. Robert halte sich nun tagsüber permanent an Bonnies Krankenbett auf und verlasse das Krankenhaus nur zum Schlafen, so Mealha. Er zitierte ihn zudem mit den Worten, Bonnies Mann sei "sehr dankbar gegenüber den Ärzten und Schwestern des Faro-Krankenhauses" und glaube, "dass sie nicht mehr hier wäre, wenn Bonnie in Großbritannien geblieben wäre." Trotz der Ungewissheit über den weiteren Verlauf seien die Ärzte zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen könne.

Bonnie wurde am 30. April ins Krankenhaus eingeliefert. Zunächst galt sie als stabil auf einer Zwischenstation, bevor sie auf die Intensivstation verlegt wurde und an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurde. Nur kurz zuvor hatte ein Sprecher der Sängerin noch Entwarnung gegeben und erklärt: "Die Operation verlief gut und sie erholt sich nun. Wir wissen, dass sich all ihre Familie, Freunde und Fans Sorgen um sie machen und ihr eine vollständige und schnelle Genesung wünschen werden." Bonnie ist bekannt für Kult-Hits wie "Total Eclipse of the Heart" und vertrat Großbritannien 2013 beim Eurovision Song Contest.

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Getty Images Bonnie Tyler beim Photocall zum Eurovision Song Contest 2013 in der Malmö Arena

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Imago Bonnie Tyler bei einem Konzert in Madrid, Las Noches del Hipódromo, 30. Juli 2021

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Imago Bonnie Tyler bei einem Auftritt, 1987