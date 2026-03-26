Ursula Andress' verschwundenes Vermögen wieder aufgetaucht

Das Rätsel um das verschwundene Vermögen von Filmikone Ursula Andress (90) scheint gelöst: Internationale Ermittler haben die abgezweigten Millionen der Schauspielerin aufgespürt und in Italien Vermögenswerte im großen Stil einfrieren lassen. Wie unter anderem das Magazin Stern und die österreichische Zeitung Krone berichten, wurden in Florenz Werte im Umfang von rund 20 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Spur führt zurück in die Schweiz, wo die Behörden im Kanton Waadt eine systematische Veruntreuung festgestellt hatten. Ursula selbst machte ihren seelischen Ausnahmezustand deutlich: Gegenüber der Schweizer Zeitung Blick sagte das ehemalige Bond-Girl: "Ich stehe noch immer unter Schock, man hat mich gezielt als Opfer ausgewählt."

Im Zuge der Auswertungen rekonstruierten die Fahnder den Weg von rund 18 Millionen Franken (umgerechnet 19,7 Millionen Euro), die über verschachtelte, intransparente Transaktionen aus Ursulas Vermögen gelöst und weitergeschleust worden sein sollen. Medienberichten zufolge legte die Untersuchung ein hochkomplexes Geldwäschenetz offen. Die Gelder landeten demnach in ausländischen Firmenkonstrukten und wurden anschließend in Käufe von Immobilien, Kunstwerken und weiteren Werten investiert. In der Toskana identifizierten die Ermittler elf Gebäude und 14 Grundstücke in San Casciano Val di Pesa bei Florenz – darunter Weinberge und Olivenhaine. Ein Ermittlungsrichter ordnete die Beschlagnahme des Gesamtpakets an. Einen namentlich benannten Verdächtigen gibt es in Italien bislang nicht.

Ausgelöst wurden die Ermittlungen, nachdem Ursula in der Schweiz einen drastischen Schwund ihres Vermögens gemeldet und beim Kanton Waadt Strafanzeige erstattet hatte. Sie hatte ihre Finanzen Treuhändern anvertraut. Ihr inzwischen verstorbener Vermögensverwalter soll Berichten nach über Jahre hinweg Millionen veruntreut haben. Ursula wuchs in Ostermundigen auf, lebt seit Langem zurückgezogen nahe Rom und wurde 1962 als erstes Bond-Girl in James Bond – 007 jagt Dr. No an der Seite von Sean Connery (†90) weltberühmt. Am 19. März feierte sie ihren 90. Geburtstag.

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Getty Images Ursula Andress, 2008

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Imago Schauspielerin Ursula Andress beim 12. Monte-Carlo Film Festival de la Comédie in Monaco, 28. Februar 2015

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Getty Images Ursula Andress, 2010