18 Kilo Drogen im Gepäck: Influencerin droht Gefängnisstrafe

Ellie Crampsie ist in eine brenzlige Situation geraten, nachdem sie im vergangenen Jahr mit einer großen Menge Cannabis im Gepäck am Flughafen Edinburgh festgenommen wurde. Die 23-jährige Schottin war aus Thailand über Paris zurück in ihre Heimat geflogen, als Grenzbeamte ihr Gepäck kontrollierten. Dabei entdeckten die Zollbeamten 17 vakuumversiegelte Packungen mit insgesamt mehr als 17 Kilogramm der Droge. Der Wert des Cannabis wird auf bis zu 151.000 Pfund geschätzt, was umgerechnet mehr als 170.000 Euro entspricht. Am 26. März bekannte sich Ellie vor dem Edinburgh Sheriff Court schuldig, sich an der Lieferung von Cannabis an Dritte beteiligt zu haben.

Staatsanwältin Emma Laing berichtete vor Gericht, dass die Influencerin bei ihrer Ankunft am Flughafen von der Grenzschutzbehörde gestoppt und befragt worden sei. "Ihr Gepäck wurde geöffnet und darin befanden sich mehrere Vakuumverpackungen", schilderte die Staatsanwältin die Festnahme der jungen Frau. Sheriff Graeme Watson verkündete daraufhin, dass die Urteilsverkündung vertagt werde, um dem Gericht die Möglichkeit zu geben, ein Gutachten des Strafjustizsozialdienstes sowie eine Beurteilung zur Freiheitsbeschränkung einzuholen. Bis zur Strafverkündung bleibt Ellie auf Kaution frei. Alle Strafoptionen, einschließlich einer Gefängnisstrafe, stehen weiterhin zur Verfügung. Bei ihrer Gerichtsverhandlung wurde sie von ihrem Anwalt und ihren Eltern unterstützt.

Die gebürtige Glasgowerin betreibt ihr eigenes Beautybusiness und ist in ihrer Heimatstadt als Influencerin bekannt. Vor allem im Nachtleben ist sie aktiv und wirbt auf ihren Social-Media-Kanälen mit Tausenden Followern für verschiedene Events und Partynächte in der schottischen Stadt. Ihr Verteidiger erwähnte vor Gericht auch frühere Straftaten der jungen Frau, die jedoch im Zusammenhang mit diesem Delikt als unbedeutend bezeichnet wurden.

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Instagram / ecrampsie444 Ellie Crampsie, Influencerin

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Instagram / ecrampsie444 Ellie Crampsie, Social-Media-Persönlichkeit

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Instagram / ecrampsie444 Ellie Crampsie, schottische Influencerin

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Sollte Ellie nach dem Urteil weiter Party-Events auf Social Media bewerben dürfen? Ja – jeder verdient eine zweite Chance. Nein – das passt nach so einem Fall nicht mehr. Ergebnis anzeigen