Anna-Carina Woitschacks "Let's Dance"-Outfit spaltet Fans

Anna-Carina Woitschack (33) sorgte bei Let's Dance für hitzige Diskussionen. Die Schlagersängerin hatte sich für die "Idols Night" am vergangenen Sonntag in ihr persönliches Vorbild Britney Spears (44) verwandelt und trat in deren legendärem Schulmädchen-Outfit aus dem Musikvideo zu "Baby One More Time" auf. Mit Kniestrümpfen, Faltenrock, hochgeknoteter Bluse und Zöpfen tanzte Anna-Carina gemeinsam mit ihrem Profipartner Evgeny Vinokurov (35) einen Jive zu dem Song der Popikone. Doch während die Sängerin auf Instagram von ihren Fans gefeiert wurde, hagelte es auf anderen Social-Media-Plattformen herbe Kritik an ihrem Look.

Besonders auf X ließen einige Zuschauer kein gutes Haar an Anna-Carinas Auftritt. "Optisch keine gute Wahl von Anna-Carina", urteilte ein User. Ein anderer schrieb: "Das sieht irgendwie billig aus." Jemand spottete sogar: "Anna-Carina wie Britney bei Wish bestellt" – eine Anspielung auf die Online-Shopping-Plattform, die für sehr günstige Preise und minderwertige Qualität bekannt ist. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin mehrere Fotos von ihrer Aufmachung und erhielt dort hingegen jede Menge Komplimente. "Anna-Carina – die neue Britney", "Toll siehst du aus" oder "Passt richtig gut zu dir", schwärmten ihre Fans in den Kommentaren.

Trotz der gemischten Reaktionen auf ihr Outfit tanzte sich Anna-Carina in die nächste Runde, während Model Betty Taube (31) die Show verlassen musste. Für die Sängerin geht es damit nach einer kurzen Osterpause weiter im Kampf um den Titel "Dancing Star 2026". Privat gewährt Anna-Carina ihren Fans regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen von "Let's Dance" und nimmt ihre Community via Social Media mit in den Trainingsalltag mit Evgeny. Die ehemalige DSDS-Kandidatin, die schon früh als Schlagersängerin durchstartete, zeigt dort immer wieder, wie wichtig ihr der enge Austausch mit ihren Followern ist: Zwischen Tanzvideos, Selfies aus der Garderobe und kurzen Dankesbotschaften dokumentiert sie nicht nur ihren sportlichen Ehrgeiz, sondern auch die Freude daran, sich auf der großen Showbühne immer wieder neu zu präsentieren.

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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RTL / Jörn Strojny Anna-Carina Woitschack, "Let's Dance"-Kandidatin 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" 2026