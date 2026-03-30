Romanze mit Nicole Kidman? Simon Bakers Ex ist "schockiert"

Simon Bakers (56) Ex-Frau Rebecca Rigg (58) ist laut Medienberichten "schockiert und verwirrt" über die anhaltenden Gerüchte, dass ihr Ex-Mann eine Romanze mit Nicole Kidman (58) begonnen haben soll. Die 58-Jährige war von 1998 bis 2020 mit dem "The Mentalist"-Star verheiratet und ist seit Kindertagen eng mit Nicole befreundet – beide wuchsen in derselben Gegend von Sydney auf. "Sie liebt Nicole wie eine Schwester, sie haben über die Jahre so viel zusammen durchgemacht, deshalb ist es extrem schockierend für sie, das zu verarbeiten", verriet ein Insider New Idea. Besonders verletzt sei Rebecca darüber, dass weder Nicole noch Simon sich bei ihr gemeldet hätten, um über die wilden Spekulationen zu sprechen, nachdem die beiden bei der Premiere ihrer Serie "Scarpetta" händchenhaltend auf dem roten Teppich erschienen waren.

Rebecca sei laut der Quelle völlig im Dunkeln gelassen worden, was den aktuellen Status zwischen Nicole und Simon angeht. "Viele ihrer gemeinsamen Freunde gehen davon aus, dass das Händchenhalten ein kitschiger PR-Stunt für die Show war", erklärte der Insider weiter. Doch die Art und Weise, wie die beiden Fragen zu ihrem Beziehungsstatus ausweichen würden und dabei so viel Zeit miteinander verbringen, würde den Gerüchten immer mehr Glaubwürdigkeit verleihen. "Sie haben sich vor vielen Jahren getrennt. Sie ziehen immer noch gemeinsam ihre Kinder groß und sind stolz auf ihre völlig transparente Beziehung. Dass Nicole sich so geheimnisvoll verhält, bricht wirklich den Girlcode", so die Quelle. Rebecca ist ebenfalls eine anerkannte Schauspielerin und Nicole die Patentante ihrer Tochter Stella Baker.

Nicole und Simon, die in der neuen Amazon-Prime-Serie "Scarpetta" ein Ehepaar spielen, hatten Anfang März bei der New Yorker Premiere händchenhaltend und strahlend posiert. Bei der Veranstaltung hatte Nicole zugegeben, dass ihre Chemie "einfach vibriert", während Simon scherzhaft meinte: "Ich plaudere nicht über meine Liebschaften." Doch nicht nur Rebecca soll von den Romanzengerüchten überrumpelt worden sein – auch Nicoles Ex-Mann Keith Urban (58) soll laut dem Magazin Woman's Day am Boden zerstört sein. "Nicole und Simon händchenhaltend zu sehen war, als würde er seinen besten Kumpel mit seiner Frau sehen, und das hat ihm zugesetzt", erklärte ein Insider. Keith habe zwar gewusst, dass es natürlich sei, dass Nicole sich an Simon anlehne, doch er hoffe ernsthaft, dass die beiden nur Spaß vor den Kameras hätten – eine echte Romanze würde ihn zutiefst treffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei Variety's Power of Women 2013: Simon Baker mit Preisträgerin Nicole Kidman im Beverly Wilshire Four Seasons Hotel

Anzeige Anzeige

Getty Images Simon Baker und Rebecca Rigg mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Simon Baker bei der G'Day USA Los Angeles Black Tie Gala 2013