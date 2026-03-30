Misswahl-Panne: Kandidatin verliert falsche Zähne beim Posen

Kamolwan Chanago erlebte bei der Miss Grand Thailand Wahl in Bangkok einen denkbar ungünstigen Moment. Während die 18-Jährige ihre Vorstellungsrede auf der Bühne hielt, lösten sich plötzlich ihre Veneers und verrutschten im Mund der Kandidatin. Vor den Augen der Jury und des Publikums wurde ihre Aussprache zunehmend undeutlich, als die künstlichen Zähne ihre Position veränderten. Doch Kamolwan ließ sich von der Panne nicht aus der Ruhe bringen: Sie drehte sich kurz vom Publikum weg, um die Veneers wieder an ihren richtigen Platz zu schieben, wandte sich dann lächelnd zurück zur Kamera und setzte ihre Modelpose fort. Anschließend schritt sie selbstbewusst in ihrem glitzernden Kleid und dem flauschigen pinken Schal über den Laufsteg, während das Publikum ihr anerkennend zujubelte.

Die Veranstalter der Miss Grand International zeigten sich beeindruckt von Kamolwans Reaktion auf den Zwischenfall. "Sie hat die Situation professionell und gelassen gemeistert, und die Veranstaltung verlief reibungslos und ohne Unterbrechung", erklärte eine Sprecherin gegenüber dem Magazin People. Man sei stolz auf ihr Selbstvertrauen und ihre Bühnenpräsenz während des gesamten Wettbewerbs. Auch ein Zuschauer vor Ort zeigte sich laut Associated Press begeistert von der Gelassenheit der jungen Frau und meinte, sie habe die Situation besser gemeistert, als die meisten Menschen einen schlechten Haartag bewältigen würden.

Kamolwan vertrat bei der Misswahl die Provinz Pathum Thani in Zentralthailand. Der Vorfall ereignete sich während der Vorrunde der Jurybewertung, bei der sich insgesamt 77 Kandidatinnen präsentierten. Wenige Tage später, am Samstag, wurde schließlich die Gewinnerin des Wettbewerbs gekürt. Die Wahl fiel auf Ning Pathama, Miss Grand Chonburi, die sich gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte. Trotz ihrer professionellen Reaktion auf die Zahnpanne reichte es für Kamolwan am Ende nicht für den Sieg.

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X.com/banditmapache_ Kamolwan Chanago, "Miss Grand Thailand"-Kandidatin

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Instagram / kamolwan_mg Kamolwan Chanago, "Miss Grand Thailand"-Kandidatin

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