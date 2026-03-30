Bei Familienzeit: Jack Osbourne zeigt seinen Gewichtsverlust

Jack Osbourne (40) genoss am Sonntag einen entspannten Familienausflug in Los Angeles und präsentierte sich in beeindruckender Form. Der Realitystar war zusammen mit seiner Ehefrau Aree Gearhart (35) und den gemeinsamen Töchtern auf dem Farmers Market unterwegs. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Besonders ins Auge stach sein deutlicher Gewichtsverlust, den er in einem eng anliegenden grauen T-Shirt zeigte. Auf dem Shirt prangte in großen Buchstaben die Aufschrift "I love my wife", eine liebevolle Geste an seine Frau. Jack kümmerte sich während des Ausflugs um das Tragen der Einkaufstaschen und eines Eiskaffees, während Aree den Kinderwagen mit der jüngsten Tochter Ozzy Matilda schob. Auch Töchterchen Maple Artemis war beim Bummel über den Markt mit dabei.

Für den Ausflug kombinierte Jack sein Statement-Shirt mit einer geraden Jeans, schwarzen Sneakers und einer passenden Baseballkappe. Zu seinem lässigen Look trug er einen kurz gestutzten, leicht verwucherten Bart und eine Sonnenbrille. Seine Frau Aree präsentierte sich in einem blau-weiß gestreiften Hemd und Jeans. Das Paar wirkte entspannt und genoss die gemeinsame Zeit mit den Kindern im sonnigen Südkalifornien. Neben den beiden Töchtern aus der aktuellen Ehe ist Jack auch Vater von drei weiteren Mädchen aus seiner früheren Beziehung mit Ex-Frau Lisa Stelly (39).

Die kleine Ozzy Matilda, die Anfang März zur Welt kam, trägt ihren Namen zu Ehren ihres verstorbenen Großvaters, der Rocklegende Ozzy Osbourne (†76). Der Black-Sabbath-Frontmann war im Juli vergangenen Jahres im Alter von 76 Jahren verstorben. In einem Interview mit The Sun sprach Jack darüber, dass sein Vater noch vor seinem Tod erfahren durfte, dass er erneut Großvater wird. Die Schwangerschaft seiner Frau bezeichnete der 40-Jährige als "gesunde Ablenkung" und "teilweise heilend". Jack und Aree hatten im September 2023 geheiratet, nachdem seine erste Ehe mit Lisa Stelly, mit der er von 2012 bis 2019 verheiratet war, aufgrund "unüberbrückbarer Differenzen" geschieden wurde.

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Imago Jack Osbourne am Flughafen Brisbane für "I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!" 2025 angekommen

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Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seinen Kindern und seiner Verlobten, Ostern 2022

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Getty Images Ozzy Osbourne mit Sohn Jack Osbourne im Portraitstudio des Tribeca Film Festival 2011 in New York