Neues Drama: Prinz Harry wünscht sich Einladung von Charles

Prinz Harry (41) plant offenbar bereits den nächsten Trip in seine alte Heimat – und hofft dabei auf eine besondere Geste von König Charles (77). Wie Freunde des Herzogs von Sussex nun gegenüber der Daily Mail schildern, würde Harry sich wünschen, mit Ehefrau Meghan (44), Sohn Prinz Archie (6) und Tochter Prinzessin Lilibet (4) im Juli auf das Landschloss Sandringham eingeladen zu werden. Dort, im idyllischen Norfolk, verbringt die königliche Familie traditionell viel private Zeit. Harry will demnach die Gelegenheit nutzen, um das angespannte Verhältnis zu seinem Vater zu verbessern und mehr Zeit mit ihm und den Enkelkindern zu verbringen.

Ganz so einfach scheint der Wunsch nach einem familiären Sommeraufenthalt aber nicht zu sein. Denn Insider aus dem Umfeld von Charles verweisen laut Daily Mail auf "wenig Vertrauen und bittere Erfahrungen" mit Team Sussex, vor allem wegen früherer Indiskretionen und Medienbriefings. Ein Freund des Königs wird mit den Worten zitiert: "Wenn Harry seinen Vater wirklich sehen will, wäre es gut, wenn seine Unterstützer solche Dinge privat klären lassen würden." Hinzu kommt die Sicherheitsfrage: Während Harry im Sommer wegen Terminen rund um seine "Invictus Games" nach Großbritannien kommen soll, läuft parallel eine Überprüfung, welches Schutz-Level er und seine Familie künftig im Vereinigten Königreich erhalten. Eine endgültige Entscheidung blieb bisher aus, obwohl Kreise um Harry zuvor angedeutet hatten, er rechne bald mit einem positiven Bescheid.

Auch persönlich steckt viel Brisanz in einem möglichen Sandringham-Treffen. Archie und Lilibet haben ihren Großvater seit fast vier Jahren nicht mehr gesehen – zuletzt waren sie zur Platinparty der verstorbenen Queen (†96) in London. Meghan reiste das letzte Mal im Herbst 2022 nach Großbritannien, als die Monarchin starb. William (43) und seine Frau Kate (44), mit denen Harry weiterhin als zerstritten gilt, nutzen Sandringham und ihr Landhaus Anmer Hall ebenfalls als Rückzugsort, vor allem in den Ferien mit ihren drei Kindern George (12), Charlotte (10) und Louis (7). Für Harry ist das Anwesen zudem mit vielen Erinnerungen verbunden: Dort verbrachte er zahlreiche Kindheitsurlaube mit seinem Bruder William und den Eltern Charles und Diana (†36). Wie und ob diese Vergangenheit in diesem Sommer wieder aufleben könnte, hängt nun nicht nur von einer Einladung des Königs, sondern auch vom Ausgang der laufenden Sicherheitsprüfung ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry verlässt den High Court nach dem Verfahren gegen Associated Newspapers, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales, bei der Inthronungszeremonie von Sarah Mullally im Canterbury Cathedral