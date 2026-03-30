Endlich bekannt: Das ist der Name von Candy Crashs Tochter

Candy Crash (33) durfte erst vor wenigen Wochen ihre kleine Tochter begrüßen und hat nun endlich den außergewöhnlichen Namen der Neugeborenen verkündet. Die Dragqueen teilte die Neuigkeit auf Instagram, wo sie ihren Followern liebevolle Bilder der Kleinen präsentierte. "Willkommen in Hollywood, kleine Berlin. Du bist jetzt schon ein Star", schrieb Candy zu den Aufnahmen. Unter dem Post sammelten sich schnell zahlreiche begeisterte Kommentare, und die Fans zeigten sich sichtlich gerührt.

In ihrem Podcast "Hollywood 'Mom'" erklärte Candy anschließend ausführlich, wie sie und ihr Partner auf den Namen gekommen sind. "Ihr wisst ja, ich liebe außergewöhnliche Namen", betont sie in der Folge und verrät, welche Optionen zunächst auf der Liste standen: Moon, River, Lilly Blue und Talula zählten zu ihren Favoriten. Da ihr Kind in den USA aufwächst, habe sie kein Problem damit, einen Namen zu wählen, der in Deutschland möglicherweise als "too much" angesehen werden könnte. Am Ende entschieden sich die Eltern jedoch für Berlin: "Ich liebe diesen Namen. Ich finde den total iconic. Ich finde, der ist weich. Der ist stark zugleich", schwärmte Candy über ihre finale Entscheidung. "Und das ist nicht nur ein Spitzname, sondern das ist ihr Name auf der Geburtsurkunde und auch dann im Pass, den wir jetzt bald beantragen."

Candy scheint in ihrer neuen Elternrolle voll aufzugehen. Schon kurz nach der Geburt ihrer Tochter teilte sie mit ihren Followern emotionale Einblicke in die ersten Momente mit dem Nachwuchs auf Instagram. "Unsere Herzen sind voll. Willkommen auf der Welt, unsere Tochter", schwärmte sie damals. Inzwischen gewährt die Künstlerin immer wieder kleine Updates aus dem Alltag mit dem Baby und spricht im Podcast offen darüber, wie sich ihr Leben durch den Nachwuchs verändert hat. Jetzt verriet Candy noch ein weiteres süßes Detail: "Auf Deutsch sage ich auch manchmal einfach Linchen zu ihr. Das ist die kleine Linchen."

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Influencerin Candy Crash

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Instagram / thecandycrash Candy Crashs Tochter

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Imago Drag-Star Candy Crash im September 2025 auf dem "HeidiFest" in München