Leyla Heiter nach Beziehungs-Aus: "Hab mich selbst verloren"

Leyla Heiter (29) hat sich am Samstag auf Instagram mit einem ausführlichen Statement über das Scheitern von Beziehungen zu Wort gemeldet. Die Promi Big Brother-Siegerin teilte in einem Reel ihre Erkenntnisse, die sie kürzlich bei einem Mental-Retreat-Event gewonnen hatte. "Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich mich selbst komplett verloren hatte, aber meinen Glow zurückbekommen habe", erklärte die 29-Jährige zu Beginn ihres Beitrags. Dabei betonte sie ausdrücklich, dass ihre Ausführungen "gar nichts" mit ihrer eigenen Ehe mit Mike Heiter (33) zu tun hätten. Vielmehr wolle sie allgemeine Gedanken zu möglichen Trennungsgründen mit ihren Fans teilen, da sie denke, "dass es vielen irgendwann so gehen wird".

In ihrem Statement ging Leyla detailliert auf die Dynamik ein, die entstehen könne, wenn sich Partner unterschiedlich entwickeln. "Wenn du in einer Partnerschaft bist und nur ein Part davon an sich arbeitet und der andere nicht, dann ist der andere sozusagen stehengeblieben", führte die Frankfurterin aus. Dies könne dazu führen, dass der sich weiterentwickelnde Partner die Beziehung infrage stelle und feststelle: "Das ist ja gar nicht mehr das, was ich will!" Gleichzeitig könnte die andere Person von den neuen Ansprüchen genervt sein. "Dann kommt nämlich der springende Punkt, dass viele Paare sich trennen werden, weil es einfach nicht mehr funktioniert", folgerte Leyla.

Obwohl Leyla versicherte, nicht über ihre eigene Ehe zu sprechen, lassen sich durchaus Parallelen zu ihrer aktuellen Lebenssituation erkennen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin plant derzeit gravierende Veränderungen in ihrem Leben. Erst vor wenigen Tagen hatte sie in einem emotionalen Instagram-Reel verraten, dass sie sich lange selbst verloren und nur noch für andere funktioniert habe. Nun spüre sie sich langsam wieder. Gemeinsam mit Mike plant Leyla zudem einen Zweitwohnsitz auf Mallorca sowie ein bislang noch nicht näher konkretisiertes geschäftliches Vorhaben. Ihr Mann unterstütze sie dabei offenbar bei ihren Plänen.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Dezember 2025

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

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Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin