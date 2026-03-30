Cathy Hummels schildert Details ihrer Stalking-Erfahrung

Cathy Hummels (38) hat bei einem von ihr organisierten Stammtisch in München erschreckende Einblicke in ihre Erfahrungen mit Stalkern gegeben. Die Moderatorin berichtete der Abendzeitung von einem Mann namens Andreas, der alkoholisiert und verwirrt in ihrem Garten gestanden und sie heiraten wollte. Trotz dieser bedrohlichen Situation blieb die Polizei nach Cathys Aussage jedoch untätig. Der Grund dafür sei gewesen, dass der Mann "nichts gemacht" habe – eine Begründung, die die Ex-Frau von Mats Hummels (37) fassungslos zurückließ. Die mangelnde Handhabe der Behörden in solchen Fällen machte deutlich, wie schwer es für Betroffene ist, sich gegen Stalking zur Wehr zu setzen.

Doch damit nicht genug: Cathy wurde auch Opfer von Erpressungsversuchen. Ein weiterer Unbekannter verschickte Drohbriefe an sie, in denen ausgedruckte Screenshots ihrer privaten Instagram-Nachrichten enthalten waren. "Ich wurde psychisch vergewaltigt. Ich habe Drohbriefe bekommen mit ausgedruckten Screenshots meiner privaten Instagram-Nachrichten. Man wollte mich erpressen", schilderte sie laut der Abendzeitung die belastende Situation. Neben den massiven Drohungen stellte der Täter auch Geldforderungen an die Influencerin. Die drastischen Worte, die Cathy für ihre Erlebnisse fand, zeigen, wie tief diese Vorfälle sie getroffen haben.

Mit dem Begriff der "psychischen Vergewaltigung" greift Cathy eine Debatte auf, die kürzlich auch durch Collien Fernandes (44) ins Rollen gebracht wurde. Die Schauspielerin hatte in einem emotionalen Instagram-Post von einer "virtuellen Vergewaltigung" gesprochen und schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) erhoben. Cathy hatte sich bereits öffentlich mit Collien solidarisiert und ihre Unterstützung im Gespräch mit RTL bekräftigt. Beide Frauen betonen mit ihren Aussagen die psychische Dimension von Gewalt und Nötigung im digitalen Zeitalter und machen auf die oft unterschätzte Belastung aufmerksam, die solche Übergriffe für die Betroffenen bedeuten.

Anzeige Anzeige

Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago, Instagram / cathyhummels Collien Fernandes und Cathy Hummels

Anzeige Anzeige