Ex-Freundin verklagt Jimi Blue Ochsenknecht auf 12.000 Euro

Jimi Blue Ochsenknecht (34) muss sich in München wegen Betrugsvorwürfen mit einer Anzeige auseinandersetzen. Hinter der Klage steckt seine Ex-Freundin Laura Marie Geissler (27), die von dem Schauspieler die Rückzahlung von 12.000 Euro fordert. Wie Bild berichtet, soll die Rennfahrerin Jimi im Jahr 2023, als die beiden noch ein Paar waren, ein Darlehen in Höhe von 20.000 Euro gegeben haben. Von dieser Summe habe der Promi-Spross bislang nur 8.000 Euro zurückgezahlt – und das auch erst nach mehrfacher Aufforderung und entsprechendem Druck. Den ausstehenden Betrag will Laura nun vor Gericht einklagen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jimi wegen finanzieller Themen Ärger mit dem Gesetz droht. Im vergangenen Sommer sorgte er für Schlagzeilen, als er am Hamburger Flughafen mit einem Haftbefehl festgenommen wurde. Grund dafür war eine Hotelrechnung aus dem Jahr 2021, die er zu diesem Zeitpunkt noch nicht beglichen hatte. Später wurde er nach Österreich ausgeliefert und musste sich dort vor Gericht verantworten. Wie Bild vor wenigen Wochen berichtete, liegt auch beim Amtsgericht München ein Strafbefehl gegen Jimi vor. Erneut soll er Rechnungen nicht beglichen haben, diesmal jedoch nach Besuchen im asiatischen Restaurant "Miss Cho" und in der Bar "Katze Katze" im Jahr 2022.

Nach dem Debakel mit der geprellten Hotelrechnung hatte Jimi einige Interviews gegeben, in denen er sich Fehlverhalten eingestand. Der Sohn von Uwe Ochsenknecht (70) betonte damals, er hätte das nötige Geld gehabt, um die Rechnungen direkt zu begleichen, habe es jedoch einfach nicht gemacht. Aktuell wird jedoch spekuliert, dass es für Jimi finanziell nicht so rosig aussehen könnte. Laut Recherchen von Spiegel soll es bis heute unbezahlte Anwaltsrechnungen geben, von denen Jimi öffentlich behauptet hatte, sie längst beglichen zu haben.

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht vor Prozessbeginn wegen schweren Betrugs am Landesgericht Innsbruck, August 2025

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AEDT Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Partnerin Laura-Marie

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