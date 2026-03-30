Nicht entfolgt: Laura Maria Rypa wurde von Pietro blockiert

Laura Maria Rypa (30) und Pietro Lombardi (33) sorgen mit ihrem Verhältnis zueinander erneut für Schlagzeilen. Nachdem bekannt wurde, dass sich die Ex-Verlobten auf Instagram nicht mehr gegenseitig folgen, meldete sich nun die Influencerin zu Wort und stellte klar: Sie habe dem Sänger nicht entfolgt, sondern der dreifache Vater habe sie blockiert. In einer Fragerunde erklärte Laura, dass sie es leid sei, "immer wieder als die Dumme dargestellt zu werden oder so, als würde alles von mir ausgehen". Die zweifache Mutter betonte, dass sie das Thema eigentlich nicht weiter kommentieren wolle, aber irgendwann sei ein Punkt erreicht, an dem sie sich äußern müsse. "Ich habe ihm nicht entfolgt – er hat mich blockiert", stellte sie unmissverständlich klar.

Laura wertete Pietros Handlung allerdings nicht als Angriff gegen sie. "Wenn das für ihn ein Weg ist, mit der Situation umzugehen, dann akzeptiere ich das", schrieb die Social-Media-Bekanntheit weiter. Ihr sei lediglich wichtig, dass kein falsches Bild von ihr entstehe. "Nicht alles ist so, wie es dargestellt wird", machte sie deutlich. Auch Pietro äußerte sich in einer Instagram-Fragerunde erneut zu dem Thema und bezeichnete die Aufregung als "Kindergarten". Er erklärte, dass sie sich schon häufiger gegenseitig blockiert hätten und das niemanden interessiert habe. "Dann hätte ich auch schon 700 Posts machen müssen. Und sie wahrscheinlich 500 oder so", sagte der 33-Jährige, der seine Fitness-Reise mit seinen Fans teilt. Er betonte, dass bei solchen Aktionen immer Emotionen im Spiel seien, was völlig normal sei.

Erst vor Kurzem hatten der ehemalige DSDS-Sieger Pietro und Laura noch gemeinsam einen Familienurlaub auf Mauritius verbracht. Der Sänger hatte bei dem Trip sogar Fotos von seiner Ex-Verlobten für deren Instagram-Seite gemacht. Bei der Premiere seines Live-Podcasts "Die Patchworkboys" mit Oliver Pocher (48) hatte Pietro, der von 2013 bis 2016 mit der Sängerin Sarah Engels (33) liiert war, gegenüber RTL bereits über das Entfolgen gesprochen und erklärt, dass dahinter ein Mix aus Emotionen stecke. "Manchmal hat man die Emotionen nicht immer im Griff", sagte er damals. Die beiden haben gemeinsam zwei Söhne und versuchen trotz ihrer Trennung, eine Beziehung als Eltern aufrechtzuerhalten.

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IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa, November 2023

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Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026