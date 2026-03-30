Vom Zug erfasst: Billie Eilishs Stalker tödlich verunglückt

Ein Mann, der vor rund sechs Jahren wegen Stalkings gegen Billie Eilish (24) verhaftet worden war, ist am Mittwoch in New York bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen. Prenell Rousseau wurde am Morgen gegen 5.38 Uhr von einem Zug erfasst und getötet, wie örtliche Behörden mitteilten. Nach Angaben der New York Post war der 30-Jährige zu diesem Zeitpunkt auf oder in der Nähe der Gleise unterwegs. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Unfall aus. Prenell hatte sich mehrfach vor dem Haus der Sängerin in Los Angeles gezeigt, was schließlich dazu führte, dass Billie und ihre Familie rechtliche Schritte gegen ihn einleiteten.

Die Vorfälle, die zur Verhaftung des Mannes führten, ereigneten sich, als Prenell innerhalb von nur zwei Tagen insgesamt siebenmal vor dem Zuhause der "Bad Guy"-Interpretin auftauchte. Beim ersten Mal klingelte er an der Tür und fragte ihren Vater über die Freisprechanlage, ob Billie dort wohne. Obwohl ihr Vater ihm sagte, dass er am falschen Haus sei, ließ der Mann nicht locker. Als er am Abend zurückkehrte, wurden private Sicherheitskräfte eingeschaltet und er wurde schließlich wegen Hausfriedensbruchs festgenommen. In den Unterlagen zur einstweiligen Verfügung gab Billie an, dass Prenell "unberechenbares Verhalten" gezeigt habe. Zudem hatte er in den sozialen Medien wiederholt Beiträge über seine "Liebe" zu der Musikerin geteilt.

Billie musste sich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit beunruhigenden Stalking-Situationen auseinandersetzen. Anfang 2023 hatte sich ein anderer Mann Zugang zu ihrem Grundstück verschafft und war in ihre Außendusche eingedrungen. Die Sängerin, die seit ihrem Durchbruch mit Songs wie "Ocean Eyes" weltweit bekannt wurde, sah sich seither immer wieder gezwungen, zum Schutz ihrer selbst und ihrer Familie rechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Die heute 24-Jährige lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder in Los Angeles, wo sie auch aufgewachsen ist.

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