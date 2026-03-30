Die Jungstars der neuen "Harry Potter"-Serie kassieren ab

Die neuen Hauptdarsteller der Harry Potter-Serie können sich schon jetzt über beachtliche Gagen freuen. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton (11) und Alastair Stout, die in die Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley schlüpfen, sollen für die erste Staffel jeweils rund 575.000 Euro erhalten. Bei etwa acht geplanten Episoden pro Staffel würde das für jeden der jungen Schauspieler ein Honorar von circa 70.000 Euro pro Folge bedeuten. Alle drei Hauptrollen werden laut Daily Mail zum Start gleich bezahlt. Für Kinder im Alter von etwa elf bis zwölf Jahren ist das ein außergewöhnlicher Einstieg in die Unterhaltungsbranche.

Branchenexperten gehen davon aus, dass diese Summen erst der Anfang sein könnten. Falls die Serie zu einem großen Erfolg wird und mehrere Staffeln produziert werden, dürften die Gagen der jungen Stars deutlich ansteigen. Schon nach wenigen Jahren könnten die Nachwuchsschauspieler auf diese Weise zu Multimillionären werden – und das noch vor ihrem 18. Geburtstag. Die Serie soll die sieben Bücher von J.K. Rowling (60) komplett neu erzählen und sich dabei deutlich mehr Zeit lassen als die Filme. Während der erste Kinofilm rund zweieinhalb Stunden lief, könnte eine Staffel der Serie auf etwa acht Stunden kommen.

Zum Vergleich: Daniel Radcliffe (36), Emma Watson (35) und Rupert Grint (37) erhielten damals für den ersten Film jeweils rund 870.000 Euro. Mit dem Erfolg der Filmreihe schossen ihre Gagen jedoch in die Höhe. Für die finalen Teile sollen bis zu 43,5 Millionen Euro gezahlt worden sein. Die neue Serie soll an Weihnachten 2026 bei HBO starten und parallel auf HBO Max gestreamt werden können. Der erste Trailer zur Adaption von "Harry Potter und der Stein der Weisen" hatte bereits für einen Rekord gesorgt und erreichte in den ersten 48 Stunden über 277 Millionen organische Aufrufe auf verschiedenen Plattformen. Damit war er der meistgesehene Trailer in der Geschichte von HBO und HBO Max.

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Getty Images Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout bei der HBO-Max-Launch-Party in der Queen Elizabeth Hall, London

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Getty Images Dominic McLaughlin bei der Special Screening von "Grow" in London

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Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009