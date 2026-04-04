Missbrauchsklage: So stemmt Kendra Duggar Josephs Kaution

Nach schweren Vorwürfen gegen ihren Mann packt Kendra Duggar (27) jetzt ihr komplettes Familienleben in Kisten: Die Realitybekanntheit hat das gemeinsame Haus in Arkansas leergeräumt, um es künftig zu vermieten. Hintergrund ist die gewaltige Kaution von rund 500.000 Euro, die für ihren Mann Joseph Duggar (31) nach dessen Festnahme in Florida fällig wurde. Auch Kendra verbrachte einige Stunden in Gewahrsam, kam jedoch gegen eine deutlich geringere Kaution von rund 1300 Euro frei. Ihrem 31-jährigen Mann werden sexuelle Handlungen an einem neunjährigen Mädchen vorgeworfen. Laut People organisierte Kendra während Josephs Zeit im Gefängnis nicht nur das neue Mietprojekt, sondern auch den Verkauf zahlreicher Besitztümer der Familie – in der Hoffnung, damit sowohl seine Kaution als auch die Versorgung ihrer vier Kinder und die kommenden Anwaltskosten stemmen zu können.

Wie aus aufgezeichneten Gefängnistelefonaten hervorgeht, berieten Kendra und Joseph schon kurz nach ihrer beider Festnahmen, welche Gegenstände zu Geld gemacht werden können. Im Gespräch waren mehrere Anhänger und Wohnwagen, ein Quad, eine Hochdruckreinigungsmaschine, Werkzeuge und weitere Geräte, die die junge Mutter inzwischen nach und nach online inserierte. Gleichzeitig schleppte sie Möbel und persönliche Dinge aus dem Haus, um es möglichst schnell als Mietobjekt anbieten zu können. Joseph wurde Ende März gegen Zahlung von rund 50.000 Euro, also zehn Prozent der festgesetzten Kaution, aus dem Gefängnis entlassen und vorübergehend nach Arkansas zurückgebracht. Beide dürfen ihre Kinder derzeit nicht unbeaufsichtigt treffen.

In einem der letzten Telefonate vor Josephs Überstellung nach Florida sprach Kendra offen darüber, wie sehr sie die anstrengenden Tage körperlich mitnehmen. Sie klagte laut People über starke Erschöpfung und schilderte, sie habe sich nach dem Schleppen der Möbel kaum noch bewegen können. Joseph zeigte sich überrascht, dass seine Frau trotz früherer gesundheitlicher Probleme überhaupt so lange durchgehalten habe. Kendra selbst nannte ihre Kraftleistung dem Bericht zufolge ein "Wunder". Während sich das Paar nun in Arkansas ohne seine Kinder auf die nächsten Gerichtstermine vorbereitet, richtet sich Kendra mit dem Mietprojekt und dem Verkauf der Familienbesitztümer offenbar auf eine Zukunft ein, in der sie den Alltag und die Versorgung der Kinder weitgehend allein organisieren muss.

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littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar mit ihren Kindern, Juli 2021

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Instagram / littleduggarfamily Kendra und Joseph Duggar, Realitystars

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Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars