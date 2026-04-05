Andrews Platz in Thronfolge: König Charles kocht vor Wut

König Charles III. (77) und Prinz William (43) sollen hinter den Kulissen "wütend und frustriert" sein, weil rechtliche und verfassungsmäßige Hürden die Entfernung von Andrew Mountbatten-Windsor (66) aus der Thronfolge verhindern. Wie das Magazin OK! berichtet, steht der 66-Jährige, dessen Hab und Gut verbrannt wurde, trotz des Verlusts seiner royalen Titel im vergangenen Jahr weiterhin auf Platz acht der britischen Thronfolge. Andrew war wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in die Kritik geraten und wurde kürzlich unter Verdacht auf Amtspflichtverletzung festgenommen. Eine königliche Quelle verriet gegenüber OK!, dass es "ein spürbares Gefühl gibt, dass William und Charles hinter den Kulissen vor Wut kochen, weil die labyrinthartigen Komplikationen verhindern, dass Andrew aus der Thronfolge gestrichen wird".

Das Problem liegt in jahrhundertealten Gesetzen begründet. Der Act of Settlement von 1701 garantiert das Thronfolgerecht für Nachkommen der Kurfürstin Sophia von Hannover, und das Statute of Westminster von 1931 verlangt die Zustimmung aller 15 Commonwealth-Reiche für jegliche Änderungen an den Thronfolgeregeln. Eine parlamentarische Quelle erklärte dem Magazin, dass fortlaufende Überlegungen stattfinden würden, ob es überhaupt machbar sei, Andrew als Einzelperson zu entfernen, ohne weitreichende verfassungsrechtliche Konsequenzen auszulösen. "Diese Unsicherheit ist Teil dessen, was die Frustration auf höchster Ebene anheizt", so die Quelle weiter. Charles hatte Andrew bereits zuvor seinen HRH-Titel und seine royalen Titel entzogen, doch seine Position in der Thronfolge blieb unverändert.

Die öffentliche Meinung in Großbritannien ist eindeutig gegen Andrew. Eine aktuelle YouGov-Umfrage ergab, dass 82 Prozent der Briten seine Entfernung aus der Thronfolge befürworten, nur 6 Prozent sind dagegen. Verfassungsexperten warnen jedoch, dass jeder Versuch, die Thronfolge zu ändern, weitreichende Auswirkungen hätte und eine koordinierte legislative Änderung über mehrere unabhängige Nationen hinweg erfordern würde. Eine zweite Quelle sagte gegenüber OK!, dass genau dies der Kern der Wut von William und Charles sei: "Sie werden mit einer Situation konfrontiert, in der der Wunsch nach Veränderung mit einem verfassungsrechtlichen Rahmen kollidiert, der unglaublich starr ist." Die britische Regierung plant derzeit keine Gesetzgebung zur Änderung der Thronfolgeregeln, und eine Palastquelle bestätigte, dass Andrew vorerst durch geltendes Recht in der Thronfolge bleibe.

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