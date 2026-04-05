Name verraten: Mesut Özil ist zum dritten Mal Vater geworden

Mesut Özil (37) und seine Ehefrau Amine haben zum dritten Mal Nachwuchs bekommen. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und seine Frau verkündeten am Sonntag auf Instagram die Geburt ihrer dritten Tochter. Auf einem Foto, das die Neugeborene zeigt, schrieben die stolzen Eltern auf Türkisch: "Allah sei Dank bist du gesund zur Welt gekommen, unsere schöne Tochter Elisa." Mit der kleinen Elisa ist die Familie nun zu fünft und teilt ihre Freude mit Millionen Followern auf der Plattform. Die Geburt verlief offenbar komplikationslos, wie die glücklichen Eltern in ihrem Post verrieten.

Unter dem Beitrag freuten sich zahlreiche Fans des Fußballers mit der Familie über den Familienzuwachs. Auffällig ist jedoch, dass bisher keiner von Mesuts ehemaligen Nationalmannschaftskollegen dem 37-Jährigen öffentlich zur Geburt seiner dritten Tochter gratuliert hat. Die beiden älteren Töchter des Paares, Eda und Ela, bekommen mit Elisa nun eine kleine Schwester. Eda kam im März 2020 zur Welt, die Geburt von Ela verkündeten Mesut und Amine im September 2022.

Mesut und Amine Gülşe Özil gaben sich 2019 das Jawort und bauen seitdem ihre gemeinsame Familie auf. Der Sportler, der lange als Symbol für ein multikulturelles Deutschland galt, war bis 2018 Teil der deutschen Nationalmannschaft, bevor er nach einem Eklat rund um ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan aus dem Team zurücktrat. In seiner damaligen Rücktrittserklärung beklagte Mesut Rassismus und übte scharfe Kritik an der DFB-Führung. Heute lebt der 37-Jährige mit seiner sechs Jahre jüngeren Frau und seinen drei Töchtern offenbar glücklich im Kreise seiner Familie.

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Getty Images Mesut Özil, ehemaliger Sportler

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Instagram / m10_official Mesut Özils Tochter

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Instagram / m10_official Die Hände von Mesut Özil und seiner Frau umschließen die Füße ihrer Tochter