Jill Duggar enthüllt: Mädchen wurden nachts eingeschlossen

Jill Duggar Dillard (34) hat in ihrem Buch "Counting the Cost", das im September 2023 erschien, Details über ihre Kindheit preisgegeben, die nun, nach Bekanntwerden neuer Vorwürfe gegen ihren Bruder Joseph (31), in einem anderen Licht erscheinen. Die Realitystar-Tochter schildert darin eine Zeit, in der regelmäßig "fremde Menschen" zum Familienanwesen der Duggars in Tontitown, Arkansas, kamen. Sie sollten kontrollieren, ob alle Türen zu den Schlafzimmern der Mädchen verschlossen waren und ob alle dort schliefen, wo sie schlafen sollten. Diese für Jill in jungen Jahren sehr beängstigenden Besuche begannen, nachdem ihr älterer Bruder Josh Duggar (38) gestanden hatte, sie und mehrere ihrer Schwestern als Teenager sexuell missbraucht zu haben.

Die Enthüllungen aus Jills Buch sorgen nun erneut für Aufsehen, da ihr Bruder Joseph Duggar aktuell mit schweren Vorwürfen konfrontiert ist. Der 31-Jährige wurde am 18. März in Arkansas festgenommen, nachdem ihm vorgeworfen wurde, 2020 während eines Urlaubs ein neunjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Joseph wurde wegen zweier Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern angeklagt und nach Florida ausgeliefert, wo er auf "nicht schuldig" plädierte. Am 31. März wurde er gegen Kaution freigelassen. In sozialen Medien lösten Jills Schilderungen heftige Debatten aus, wobei viele Fans vor allem die Eltern Jim (60) Bob und Michelle Duggar kritisierten. Sie hätten mehr unternehmen sollen, um ihre Töchter zu schützen, anstatt lediglich Türen zu verschließen, heißt es.

Jill reagierte einen Tag nach Bekanntwerden von Josephs Verhaftung über den Dillard Family Blog auf die Nachrichten. "Wir waren schockiert, gestern Abend von der Verhaftung von Joseph Duggar zu erfahren", schrieb sie am 19. März. Die Autorin gab an, erst durch eine Textnachricht eines Freundes von den Medienberichten über Josephs Festnahme und sein angebliches Geständnis erfahren zu haben. "Wir sind schockiert und tieftraurig", erklärte sie weiter und betonte: "Wir verurteilen Missbrauch aufs Schärfste." Jill sprach dem Opfer und dessen Familie ihr Mitgefühl aus und betonte, dafür zu beten, dass das Mädchen die nötige Hilfe und Unterstützung erhalte. Ihr älterer Bruder Josh war bereits 2021 wegen des Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Im Fall des Missbrauchs seiner Schwestern wurde er nie strafrechtlich belangt.

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Imago Die Familie Duggar, 2004

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Instagram / jillmdillard Jill Duggar Dillard und ihr Ehemann Derick Dillard

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Instagram / duggarfam Jim Bob Duggar und Ehefrau Michelle, Dezember 2019