Bob Dylans Songtext von "I'm Not There" wird versteigert

Bob Dylan (84) gilt als einer der größten Songwriter seiner Zeit. Dass seine Songtexte begehrt sind, ist also keine Überraschung. Nun soll einer seiner Songtexte versteigert werden. Das Auktionshaus Omega Auctions führt auf seiner Website ein Stück Papier auf, auf dem einer von Bobs Entwürfen für den Song "I'm Not There" festgehalten ist. Handschriftlich ist der Text allerdings nicht, sondern mit Schreibmaschine verfasst. Laut der Beschreibung des Auktionshauses wurde das Stück Papier nach Rücksprache mit Experten als besonders selten eingestuft. Entsprechend hoch ist auch der erwartete Preis: Dieser liegt zwischen 23.000 und 46.000 Euro. Unter den Hammer kommt das Blatt am 21. April.

Gefunden wurde dieses besondere Stück Musikgeschichte in einer Taschenbuchausgabe des Buchs "Ankor Wat" von Allen Ginsberg. Der Verkäufer erwarb dieses mit einer Signatur des Autors und einer Widmung von Sally Grossman. Hier ist die Schnittstelle, denn Sally ist die Ehefrau von Albert Grossman, Bobs erstem Manager. Zudem ist sie eine enge Vertraute des Musikers. Das Buch soll aus dem Nachlass von Sally stammen und wurde nach ihrem Tod 2021 an einen Buchhändler in den USA verkauft. Der Songtext klemmte zwischen den Seiten und fiel heraus, als der Besitzer darin blätterte. Den Song "I'm Not There" verfasste Bob bereits 1967, veröffentlicht wurde er aber erst 2007 im Soundtrack des gleichnamigen Biopics über sein Leben.

Das Blatt Papier mit dem Song-Entwurf stellt auch einen seltenen Einblick in Bobs Arbeitsweise dar. Der heute 84-Jährige ist bekannt für seine scheinbar tiefgründigen und aussagekräftigen Texte – für sein Können erhielt er 2016 als erster Musiker den Nobelpreis für Literatur. Gleichzeitig ist Bob aber auch eine der schillerndsten Figuren der Musikwelt, denn er ist bekannt für seinen teils schwierigen Charakter. Interviews gibt er eher ungern, auf seinen Nobelpreis reagierte er erst wochenlang nicht, bevor er ihn annahm – laut eigener Aussage, weil seine Lieder dafür eigentlich nicht qualifiziert seien. Trotz seiner Zurückhaltung prägte Bob die Folk- und Rockszene maßgeblich. Seine Geschichte wurde erst 2024 im Biopic "Like A Complete Unknown" mit Timothée Chalamet (30) in der Hauptrolle erzählt – ein Casting, das Bob selbst zufriedenstellte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bob Dylan, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Bob Dylan im Jahr 1965

Anzeige Anzeige

Getty Images Bob Dylan bei den Critics' Choice Movie Awards, 2012